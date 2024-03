Viacrucis: Abriguen en sus corazones las Siete Palabras de Jesús en su Calvario (16:30 h)

Joel Javier Pensamiento

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Oax., 29 de marzo. Católicos de la Unidad habitacional del Fraccionamiento “El Rosario”, acompañaron a María y a su Hijo, Jesús en este Viernes Santo en el cual se celebra el Viacrucis, con el cual rememoran la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo en esta Semana Santa.

Acompañados de su representante parroquial, Presbítero Ricardo Vásquez Ojeda así como de Diáconos e integrantes de los diversos grupos de Pastoral, las y los asistentes y participantes en este encuentro entre su Madre y su Hijo, con toda devoción y fe, salieron de distintos puntos realizando sus recorridos por diversas calles de esta comunidad perteneciente a San Sebastián Tutla, Oaxaca en la que representaron el recorrido de Jesucristo durante sus XIV Estaciones el cual concluyó en el Cerro del Calvario o el Cerro del Gólgota, en Jerusalén en donde según los evangelios fue crucificado.

Inicialmente, las católicas con sus hijas e hijos, familiares y hermanas de fe acompañaron a la imagen de la Virgen Dolorosa y quienes partieron del Templo Parroquial hacia un conocido centro comercial de este lugar y, posteriormente, congregados en el Señor, encaminar su recorrido por diversas calles para salir hacia el encuentro en inmediaciones de la Terminal del IVO.

Ahí, en emotivo evento se celebró el pasaje bíblico de la IV Estación, en el que Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Era otro grupo más de feligreses que acompañaban la imagen de Jesús Nazareno. Previo a ello, se concentraron y salieron de la Capilla de la Candelaria, de este mismo sector habitacional y con ambas imágenes de Jesús y su Madre, los reunidos en Cristo continuaron su recorrido por la Capilla de Guadalupe, Ex Hacienda, Llano Verde, Cemavi, Colonia Roma y, Colonia Roma, entre otras.

En ambos casos, con respeto se escenificó cada uno de los pasajes bíblicos durante las XIV Estaciones, correspondiendo éstas a: I Estación, Jesús es condenado a muerte; II Estación, Jesús carga con la cruz; III Estación, Jesús cae por primera vez; IV Estación, Jesús encuentra a María, su Santísima Madre; V Estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús; VI Estación, Verónica limpia el rostro de Jesús; VII Estación, Jesús cae por segunda vez.

VIII Estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén; IX Estación, Jesús cae por tercera vez; X Estación, Jesús es despojado de sus vestiduras; XI Estación, Jesús es clavado en la cruz; XII Estación, Jesús muere en la cruz; XIII Estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su Madre; y, XIV Estación, Jesús es sepultado.

Posteriormente, en la Colonia “Álamos”, se llevó a cabo la meditación de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, durante su dolorosa agonía y que de acuerdo a los evangelios corresponden a: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”; “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”; “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre”, “!Dios mío, Dios mío!, ¿Por qué me has abandonado?”, “Tengo sed”; “Todo está cumplido”; “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

De esta manera se concluyó este Viernes Santos, la Pasión del Señor, el Viacrucis, las Siete Palabras. Por lo que el presbítero Ricardo Vásquez Ojeda, luego de esta meditación, convocó a todos los presentes así como a quienes dieron seguimiento de este Viacrucis para que abriguen en sus corazones estas palabras.

“Este día, la Iglesia nos pide que guardemos silencio, sobre todo, meditemos las palabras de Cristo y esto que hemos celebrado con gran respeto, devoción y amor contemplando la misericordia del Señor, concluía. Para este mismo día, a las 17.00 horas, en el templo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, se llevará a cabo el acto Litúrgico que es la Pasión del Señor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir