Ver TV en exceso causa demencia: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Un estudio de diez años sobre la conducta de 146 mil personas de 65 años, muestra que aquellos que ven más la televisión tienen más probabilidades de sufrir demencia. La investigación, que destaca las bondades de la actividad física, señala que ser sedentario no es malo para el cerebro pues depende de qué cosas se hacen mientras se está sentado.

Según la revista científica PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, publicada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se han acumulado suficientes pruebas que conectan la salud mental con la actividad física, en especial cuando el deterioro cognitivo acecha al envejecer.

David Raichlen, quien investiga el impacto de la actividad física en la salud y el bienestar humano en la Universidad del Sur de California y es el principal autor del estudio publicado en PNAS, destaca que ya no vale condenar el sedentarismo sin diferenciar qué se está haciendo, aunque se esté sentado.

-Las siguientes son las conclusiones:

-No es fácil saber por qué la computadora es mejor que la televisión. La exigencia cognitiva puede tener beneficios para el cerebro y es posible que su uso durante el tiempo de ocio sea exigente de una manera que contrarreste los riesgos de estar demasiado tiempo sentado.

-En 10 años, a 3 mil 507 de los 146 mil, cerca del 2.5 por ciento, les diagnosticaron demencia. Los participantes del estudio, obtenidos de la base de datos británica UK Biobank, completaron una serie de cuestionarios para saber cuál era su actividad física y el tiempo que pasaban sentados, ya fuera viendo la televisión o ante la computadora, excluidas las horas de trabajo.

-Una vez controladas las variables de sexo, enfermedades previas, tabaquismo, trabajo y edad, la actividad física aparece relacionada con una menor probabilidad de desarrollar cualquier tipo de demencia.

-El resultado confirma estudios anteriores que han relacionado deporte y salud mental también en los mayores. En abril de 2022, un trabajo con miles de estadounidenses mostró que el ejercicio físico aparecía relacionado con una menor incidencia del alzhéimer.

-El punto fuerte de este estudio desvela una relación consistente entre sedentarismo y salud mental, pero no de cualquier sedentarismo. Los cuestionarios preguntaban a los participantes cuántas horas pasaban al día viendo la televisión o ante la pantalla de la computadora.

-Se observó que cuanto más tiempo se esté sentado frente al televisor, mayor probabilidad de tener demencia al cabo de una década de seguimiento. El porcentaje de aumento del riesgo sube hasta un 40 por ciento.

-No sucede lo mismo con las computadoras, puesto que la probabilidad de desarrollar demencia en este caso baja hasta un 20 por ciento.

-Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el alzhéimer y otras demencias afectan a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 5 por ciento de la población mundial de edad avanzada.

-Todo indica que las cifras se incrementarán debido al aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento. La prevalencia de los distintos tipos de demencia, casi testimonial entre los menores de 60 años, sube con la edad y estalla entre los que llegan a los 85 y 90 años, grupo en el que la mitad tienen problemas mentales.

