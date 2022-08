Venden kil de tortilla hasta en 30 pesos (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. Las tortillas son uno de los alimentos más típicos de México. Con ellas se pueden hacer muchas comidas, desde tacos hasta chilaquiles. Y justo por ser tan esenciales en la dieta de los mexicanos es que el aumento en su precio de los últimos meses resulta de gran relevancia y preocupación para las familias del país.

Como primer acercamiento, veamos el amento del precio en 2022.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, el 3 de enero de este año, un kilogramo de tortillas tenía un costo promedio a nivel nacional de 18,72 pesos mexicanos.

Sin embargo, según el monitoreo más reciente del SNIIM, que fue el miércoles 10 de agosto, un kilo de tortillas costaba en promedio 20,99 pesos a nivel nacional.

Lo anterior nos indica que, tan solo en 2022, el kilo de tortillas en México ha sufrido un aumento de poco más de 12% en tortillerías (que son los establecimientos donde típicamente se compra este alimento, aunque también se puede encontrar en tiendas de autoservicio).

Razones del incremento

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de este tema en los últimos meses. Por ejemplo, en mayo, señaló que le preocupaba el aumento en el costo de las tortillas, e instó a «que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías» respecto a los precios ofrecidos al público.

El 11 de agosto, López Obrador volvió a recalcar el aumento del precio de las tortillas debido al alza de costos de materias primas como el maíz, pero señaló que por ahora no se aplicará un subsidio para bajar dicho precio.

«La tortilla es importantísima para la alimentación (…). Estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra, y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino se quede en manos de intermediarios, tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas (con medidas como precios de garantía en maíz para los productores)», indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, diversos organismos nacionales han mencionado que el aumento de los precios se debe a un fenómeno de varios factores, que van desde los incrementos de precios de los granos por la guerra en Ucrania, hasta el aumento de los costos del acero por la baja producción en China (material esencial para construir las máquinas que hacen tortillas), como dijo Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, al medio mexicano El Financiero.

López Obrador agregó este jueves que el lunes 15 de agosto se daría más información al respecto, con el fin de entender todos los factores que rodean a los aumentos en el precio de este alimento.

Esto ha aumentado la tortilla en los últimos 10 años

El presidente de México indicó además que, a pesar del aumento de precio actual, hoy se pueden comprar más kilos de tortilla con el salario mínimo que rige en estos momentos y que ha incrementado en su gobierno.

Sin embargo, es preciso ver el incremento en comparación con un tiempo más largo, pues es ahí donde podemos ver que el precio del kilogramo de tortillas no solo ha subido, sino que dicho aumento supera incluso a la inflación acumulada.

¿Qué significa esto? Vayamos por partes:

El 10 de agosto de 2012, el precio promedio de un kilo de tortillas a nivel nacional era de 12,27 pesos.

Como dijimos anteriormente, el precio era de 20,99 pesos el 10 de agosto de 2022.

Por tanto, en un lapso de 10 años, el precio por un kilogramo de tortillas ha aumentado 71%.

Pero tenemos que considerar que hay un margen de inflación. Recordemos que la inflación indica cuánto han subido los precios de los bienes y servicios en un tiempo determinado.

Según la calculadora de inflación del Inegi, los precios en general en México han subido 55,45% en los últimos 10 años (desde agosto de 2012 hasta julio de 2022, último dato disponible).

En pocas palabras: las tortillas han subido de precio (como todos los productos en el país), pero lo han hecho más de lo normal, como podemos ver con la calculadora de inflación.

Es correcto lo que señaló el presidente de México: con el salario mínimo actual se pueden comprar más kilos de tortillas que antes, pero el incremento en el precio de este alimento ha sido más de lo que debía ser frente a la inflación acumulada desde agosto de 2012.

Prevén aumento en el tercer trimestre de 2022

El precio de la tortilla tiene espacio para un aumento de 10% durante las próximas semanas, cuyo impacto llevará el kilo de este alimento por arriba de 30 pesos, en ciudades del norte del país como Hermosillo y Mexicali.

El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos, estimó que el costo nacional del básico tendrá un incremento de 10% durante septiembre, justo al cierre del tercer trimestre de 2022.

Puntualizó que esto último hará que el precio promedio de la tortilla suba de 20 a 22 pesos; obligando a los hogares a desembolsar dos pesos adicionales por cada kilogramo que consuman sus integrantes.

Aunque de aplicarse el mismo incremento –de al menos 10% a nivel nacional– el precio máximo de la tortilla pasaría de 27.67 a 30.43 pesos, por kilo, en Hermosillo y de 27.43 a 30.17 pesos en Mexicali.

¿Por qué sube tanto la tortilla?

El director del GCMA explicó que el encarecimiento del maíz, que acumula un alza de 67.5% entre enero de 2020 y julio de 2022, es la causa principal del alto precio de la tortilla.

Precisó que en dicho periodo, el costo de la tonelada del maíz blanco se disparó de cuatro mil 690 a siete mil 857.65 pesos; cuyo impacto se suma a la cotización del gas LP, que registra un alza de 9.69% sólo en los primeros siete meses del presente año.

Además, apuntó de los efectos de la sequía que afecta a la mayor parte del país y de las afectaciones que sembró la guerra entre Rusia y Ucrania; esto último debido a estas naciones constituyen el quinto y cuarto exportador mundial de maíz.

Todos los efectos mencionados, refirió Juan Carlos Anaya, provocaron que el precio de la tortilla en México tocara un aumento de 41% en las tortillerías y de 19.5% en las tiendas de autoservicio de la ciudad de México, entre el primer mes de 2020 y julio de este año.

“En las tortillerías, el precio arrancó con un promedio nacional de 14.15 pesos en 2020 y en julio de 2022 cerró en 20 pesos por kilo; mientras que en tiendas de autoservicio pasó de 11.36 a 13.57 pesos; y al finalizar el tercer trimestre del año puede alcanzar 22 pesos”, advirtió el especialista.

Venden kilo de tortilla hasta en 30 pesos

Hay regiones en el país donde el kilo de este producto, básico en la dieta de los mexicanos, ya llegó a los 30 pesos a causa de factores externos, como la sequía en Estados Unidos o la guerra en Europa Oriental, pero también locales, como la violencia. En ciudades como Hermosillo y Tijuana, así como distintas zonas de Guerrero o Quintana Roo, hay reportes de estos costos, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

A nivel nacional, este alimento se vendió en 21.23 pesos por kilo en promedio al cierre de la semana, su precio más alto y el cual representó un incremento de más de 15 por ciento a tasa anual, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

Homero López García, presidente del CNT, explicó a este diario que el alza del precio de este alimento es multifactorial, ligada principalmente a los incrementos de costos de producción y al aumento en los futuros internacionales del maíz.

Solo en lo que va del año, el precio de los futuros de maíz que se cotizan en mercados internacionales ha crecido siete por ciento, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), esto a causa de menores cosechas en Estados Unidos, derivadas de la sequía, y por la guerra en Ucrania, uno de los principales productores a escala global con el 15 por ciento del mercado.

Pero también, dijo López García, hay factores internos que han propiciado disparidad en los precios por región, como son el encarecimiento de la harina de maíz por parte de algunas empresas, e incluso la violencia en regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el SNIIM, mientras en el Valle de México el kilo de tortilla ronda los 20 pesos en promedio, en Acapulco y Mexicali se vende en siete pesos más y en Hermosillo ya supera los 28 pesos.

“El comportamiento del precio en el Valle de México es porque, además de contar con 44 por ciento del mercado, se produce tortilla de nixtamal, un proceso que requiere mayores gastos en energía y personal, pero que es más rentable, mientras que en otros lugares donde es más caro el producto es porque utilizan harina de maíz industrializado”, explicó el presidente del CNT.

La semana pasada, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, acusó a la firma Maseca, propiedad de la empresa Gruma, de incidir en el incremento del precio de la tortilla al no bajar los costos de sus insumos para productores.

En su reporte financiero del segundo trimestre, Gruma anotó un incremento de 19 por ciento en sus ingresos, pese a que el volumen de ventas aumentó sólo dos por ciento a tasa anual.

Homero López García señaló que las empresas harineras habían aumentado el precio de sus productos entre 200 y 300 pesos anuales, lo que propiciaba incrementos de un peso en el kilo de la tortilla, pero que ahora estas alzas superan los mil pesos, lo que incide en costos de producción y, por ende, en la venta al consumidor final.

Aunado a ello, el representante del sector tortillero en el país dijo que los establecimientos en algunas entidades de la República tienen que enfrentarse a costos más altos derivados de mayores fletes, muchas veces por la violencia en el país.

Explicó que hay estados en donde los transportistas deben pagar derecho de piso a bandas del crimen organizado, o bien, corren el riesgo de que les roben las unidades, lo que ha llevado a las empresas a encarecer sus fletes.

“Esto se da en lugares donde usan más harina de maíz industrializada, como en el norte, en estados del sur o el Bajío”, comentó el directivo.

El presidente del CNT no descartó que sigan los aumentos de precios al consumidor final en lo que resta del año, como consecuencia de una mayor inflación en los costos de los energéticos, así como en los insumos./Agencias-PUNTOporPUNTO

