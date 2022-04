Vecinos protestan contra instalación de antena 5G en Huajuapan (07:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 28 de abril. Habitantes de la colonia El Calvario cerraron por unos minutos la calle Benito Juárez, a la altura de la vía Campillo, en rechazo a la instalación de una antena 5G dentro de una propiedad privada, al considerar que tendrá efectos severos en la salud de las personas.

Así también, colocaron una lona en el predio particular donde se realizan los trabajos, que decía “señor presidente antes de poner la antena siéntate a platicar con los vecinos”.

José Guzmán, integrante del comité vecinal, denunció que nunca les consultaron para la instalación de dicha antena, y de las otras ocho que se encuentran en la colonia El Calvario.

“Esta colonia está con bastante radicación, es la más contaminada en este aspecto, y no queremos otra más. No hay audiencia de los vecinos, no hay permiso del ayuntamiento, no hay estudio de impacto ambiental, no hay seguro para terceros por si se cae. Que el ayuntamiento no se pase a los vecinos, primero es la salud de los habitantes”, agregó.

Indicó que el personal del Ayuntamiento de Huajuapan no clausuró la obra de la instalación de la antena, como se había comprometido, en específico el área de Desarrollo Territorial y Urbano, ya que las tres veces que acudió su personal nunca lo hizo.

Reveló que como vecinos han sido hostigados por las empresas Sites y Teloram, para que permitan la instalación de la antena, y que la propietaria del predio también ha tratado de hacer lo mismo.

Claudia Marcela Rojas Reyes, también integrante del comité vecinal, denunció que la autoridad municipal no ha hecho caso a otras demandas que tienen como habitantes de la colonia El Calvario.

Una de ellas, es que diversos automovilistas, en específico taxistas, no respetan las luces del semáforo y pasos peatones, en la esquina que forman las calles Benito Juárez y Venustiano Carranza.

“Se invite a los locatarios de toda la carretera internacional a que no invadan las banquetas, ya que tenemos enormes puestos de tacos, donde hay sillas, mesas, cajas. En horario vespertino invaden y tenemos que bajarnos al arroyo vehicular, cuando ellos están pagando, y que se metan a su local”, detalló.

Otra de las peticiones, es el retiro de las personas en situación de calle, que se encuentran sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las vías Indio de Nuyoo y Benito Juárez, pues dan mal aspecto y los animales de compañía que están con ellos son agresivos.

Tras la protesta, personal de Secretaría Municipal y de Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano, acudió al lugar y procedió a suspender la obra, porque la empresa, a quien ya le habían enviado avisos en dos ocasiones, carece del permiso municipal.

