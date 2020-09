Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Vecinos de la Joya, protestan para impedir la instalación de un tianguis en la colonia San Isidro, agencia de Pueblo Nuevo.

Los inconformes, acusan que la instalación de este tianguis representa un riesgo para la salud debido a la pandemia de Covid-19.

Y es que dijeron que la llegada de muchos vecinos a esta zona aumenta el riesgo de contraer coronavirus.

Acusaron que los vendedores no cumplen con las medidas sanitarias, pocos usan cubrebocas, no se respeta la sana distancia, además que no se tienen mayores cuidados para evitar los contagios de Covid.

Por esta razón, advirtieron que no permitirán más la instalación de este tianguis, por lo que mantienen vigilancia y colocaron cuerdas para evitar que los vendedores se instalen.

