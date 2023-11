Vecinos de la colonia Antiguo Aeropuerto llevan 36 días sin agua potable, bloquean calles (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Ante la falta de suministro de agua potable por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), vecinos de la colonia Antigua Aeropuerto bloquean calles.

Los manifestantes señalaron que llevan 36 días sin que la dependencia les surta el vital líquido y no han recibido ninguna respuesta del titular de la dependencia.

Por ello, convocaron a los vecinos afectados a protestar en el crucero que forman las calles de Escuadrón 201 con prolongación de Naranjos, para exigir a las autoridades correspondientes atención a su demanda.

Señalaron que de no recibir una respuesta favorable incrementarán el nivel de su protesta, lo que no desean pues no quieren afectar a terceros, pero si los encargados de brindar el suministro de agua potable no los escuchan podrían bloquear principales del centro de la ciudad.