Vázquez Mota señala por violencia de género a Fox y Calderón (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Josefina Vázquez Mota señaló a los expresidentes de su mismo partido, Felipe Calderón y Vicente Fox, de violencia de género en su contra, cuando fue candidata presidencial en 2012.

La senadora panista dijo que ambos casos ocurrieron cuando compitió por el Partido Acción Nacional por la Presidencia de México, juntoa Gabriel Quadri, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.

“No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar, y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña, y justamente la noche anterior vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba dar ánimo, aliento y me iba a decir: “¡órale, Josefina, échate pa’ delante!”, recordó sobre Vicente Fox.

Pero dijo que al abrir el correo electrónico la historia fue otra.

“Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (…) Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveriamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”.

Mientras que con Felipe Calderón, el día de la elección interna él le llamó y le dijo “¿cómo te fue?, le dije: ‘gané como 25 estados’. A mi me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado fue: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’”.

Información de:Ejecentral

