“Vayan al psicólogo”: sugerencia del gobernador de Puebla a quienes critican al estado (19:00 h)

Puebla de los Ángeles, 4 de septiembre. Gobernador Armenta sugiere atención psicológica a quienes critican a Puebla

En un mensaje que ya circula con fuerza en redes sociales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó una frase que no pasó desapercibida: quienes constantemente hablan mal de la entidad deberían acudir a un Centro de Salud Mental.

La declaración encendió el debate. Para algunos fue una manera de minimizar la crítica ciudadana; para otros, una ironía con trasfondo político. Lo cierto es que el comentario del mandatario llega en un contexto en el que su administración ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud emocional.

Salud mental como prioridad gubernamental

Armenta ha defendido que su gobierno impulsa proyectos clave en este rubro, como:

La conversión de Casa Puebla en un Centro de Salud Mental especializado en niñas, niños y adolescentes.

La creación de una Casa de Maternidad, enfocada en la atención integral de mujeres y familias.

El fortalecimiento de programas de prevención contra estrés, ansiedad y otros trastornos emocionales.

El trasfondo político

El comentario de Armenta también abre una discusión más profunda: ¿cómo debe responder un gobierno ante las críticas?

Mientras se busca consolidar políticas públicas en materia de salud mental, la frase del gobernador fue interpretada por varios sectores como un intento de desacreditar a quienes señalan las deficiencias en seguridad, movilidad o desarrollo social en la entidad.

En tiempos donde la ciudadanía exige más apertura y diálogo, este tipo de expresiones reflejan las tensiones entre la libertad de expresión y la narrativa oficial de los gobiernos.

Puebla enfrenta retos enormes: desde la seguridad hasta el transporte público. Escuchar la crítica no debería ser visto como un ataque, sino como una brújula social. La salud mental es esencial, sí, pero también lo es la salud democrática, esa que se construye cuando la voz ciudadana no se descalifica, sino que se atiende.

