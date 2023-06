Varios niños resultaron intoxicados en escuela en Edomex; una pequeña quedó con derrame cerebral (19:00 H)

Tlalnepantla, Estado de México, 9 de junio. En una escuela primaria ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ocho menores resultaron intoxicados, presuntamente con pintura que fue utilizada en las instalaciones. Una de las afectadas quedó con un derrame cerebral.

La intoxicación sucedió la escuela Doctor Jaime Torres Bodet de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio mexiquense.

Según refieren los familiares de los menores, desde el lunes 29 de mayo, la directora del plantel mandó a algunos trabajadores a pintar varias áreas del plantel, informó que la pintura utilizada era ecológica y que no afectaría la salud de los menores.

La directora de la institución indicó que fueron las propias autoridades estatales las que enviaron el material. Pese a las quejas de los niños sobre el olor y los malestares, los trabajos en la instancia continuaron.

Fue el jueves 8 de junio cuando entre las 10 y 10:30 de la mañana, los menores comenzaron a presentar vómitos y mareos. La más afectada fue Johana de 11 años quien se desmayó y cayó de su pupitre al piso, al ser trasladada inconsciente al Hospital de la Raza, se le diagnosticó un derrame cerebral que la mantiene en estado delicado.

“Mi hija está grave. No puede mover sus labios, su carita, su pierna, sus brazos no le reaccionan. Mi hija está mal; el día que se la llevaron de emergencia estaba inconsciente, no me conoció. Todavía en el camino iba vomitando hasta sangre”, dijo el padre de Jhoana.