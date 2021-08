Van 50 sanciones al transporte público por incumplir medidas sanitarias en Huajuapan  (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de agosto. Por incumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 contenidas en la Norma Técnica NT-OAX-SEMOVI-04-2020, se han aplicado más de 50 sanciones económicas, al mismo número de concesionarios o choferes de todas las modalidades del transporte público.

Así lo informó Alejandro Rosales Olmos, regidor de Movilidad Urbana de la ciudad de Huajuapan, quien reveló que los acreedores a las sanciones fueron los conductores de urvans, taxis locales y foráneos.

Reveló que el 31 de julio se sancionaron a 29 personas y este miércoles a 21, este último día con corte a las 10 de la mañana. Así también que en ambas fechas se entregaron más de 800 cubrebocas.

Es el personal de dirección de Movilidad Urbana, de la Comisaría de Seguridad Pública y la Tesorería Municipal quienes realizan los operativos, en tanto, la sindicatura de procuración de justicia, a través de sus jueces, son quienes imponen las sanciones respectivas, las cuales oscilan entre los 100 a 200 pesos.

“Las medidas las dictó la Secretaria de Movilidad en el estado, ya que se encargan de regular el transporte público en materia de concesiones. El cabildo únicamente ratificó e implementó las municipales, que son el portar de forma correcta de cubrebocas al estar a bordo del transporte público, que los choferes realicen constantemente la desinfección de sus unidades y el privilegiar la sana distancia”, recalcó.

Señaló que la sana distancia en el transporte público de acuerdo a la Secretaría de Movilidad (Semovi), se refiere a que deben ser respetados los cupos para lo que fueron diseñados los vehículos. Por ejemplo, el automóvil tipo Sedán, está diseñado para cuatro pasajeros y con el chofer son cinco; en tanto, en las urvans, no existe un tercer pasajero en la parte de enfrente.

Rosales Olmos detalló que la sanción la han liquidado en el lugar, para evitar que la unidad de motor sea remolcada por la grúa, con el propósito de no seguir afectando el bolsillo de los trabajadores del volante.

“La medida coercitiva no me gusta, creo que no es correcta, pero si necesaria, ya que por la nueva ola de contagios de Covid-19 se relajaron las medidas, y se tienen que tomar este tipo de acciones para que el usuario también ayuden”, subrayó.

El concejal de movilidad aseguró que los operativos implementados continuarán, los cuales no son para recaudar fondos, si no para concientizar a los usuarios y choferes de que deben de seguir implementando las medidas sanitarias que permanecen vigentes.

