Van 17 detenidos por hechos violentos en Baja California; tres son del CJNG (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que han detenido a 17 personas por los hechos violentos en diversos puntos de Baja California.

A través de un comunicado la SSPC dijo que se registraron 24 hechos violentos en varios municipios de la entidad, de los cuales hubo 17 detenciones.

De los 24 sucesos, 14 ocurrieron en Tijuana, cuatro en Ensenada, tres en Tecate, dos en Mexicali y tres en Playas de Rosarito.

En estos municipios se registraron la quema de unidades de transporte público, tráileres y bloqueos de carreteras a manos de delincuentes pertenecientes a grupos delictivos.

Sobre las detenciones la autoridad federal puntualizó que en Tijuana se detuvieron a siete delincuentes, cuatro en Rosarito, cuatro en Mexicali y dos en Ensenada para un total de 17 detenciones.

Del total de detenidos la SSPC identificó a tres como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); dos hombres y una mujer.

El lesionado es un chofer del transporte público de Mexicali.

La SSCP dijo que puso a disposición de las autoridades correspondientes a los 17 implicados.

Por último agregó que mantiene una coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para mantener la seguridad en la entidad.

Cabe recordar que Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, mencionó que se encuentra en coordinación con las dependencias de seguridad de distintos niveles.

Del Pilar informó sobre la detención de personas sin dar una cifra, también pidió a la población mantener la calma.

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana pidió a los empleados, residentes nacionales (de EU) y binacionales evitar la zona, resguardarse y evitar hacer viajes innecesarios.

Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana compartió un video en la cuenta de Facebook del ayuntamiento en el cual le mandó un mensaje a los criminales.

Caballero pidió al crimen organizado que “cobren las facturas a quienes no les pagaron” y no atenten en contra de los ciudadanos.

«Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana va a cuidar a los ciudadanos y les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan», dijo Caballero.

