‘Vamos bien y vamos a ir mejor’: Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno (16:35 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Por primera vez en la historia de México, una mujer presidenta rindió su primer informe de Gobierno.

Acompañada de su gabinete legal y ampliado, de los gobernadores, ministros de la Corte, legisladores, empresarios e invitados especiales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que en México “vamos bien y vamos a ir mejor”.

“Cuando no hay corrupción, alcanza para más”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al hablar sobre las diversas obras realizadas en el país.

Luego de recibir los aplausos de los asistentes a Palacio Nacional para escuchar su primera rendición de cuentas desde el 1 de octubre, la titular del Ejecutivo Federal enfatizó que por el pueblo de México y por la patria, “vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación. por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar”.

Presidencia |

Destacó además que “con la fuerza de México y de nuestro pueblo caminaré sin descanso. Con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

La titular del Ejecutivo federal consideró que “México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria cuando conmemoramos, con orgullo, nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría.

Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria”, refirió Sheinbaum al concluir su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir