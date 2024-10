José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también está interesado en participar en la política.

A 17 días de que su hermano Andrés Manuel -Andy- fuera elegido por la militancia de Morena como Secretario de Organización del partido, el hijo mayor de López Obrador levantó la mano en una entrevista para redes sociales.

– ¿A ti no te mueve la “cosquillita de regresar a la política? se le cuestionó

– Claro que me gustaría, por supuesto, nada más que ahora las circunstancias y el contexto ha cambiado, ahora necesito prepararme de distinta forma, el ver la razón por la cual voy a participar, respondió López Beltrán.

Los dichos del primer hijo de López Obrador se dan a un mes exacto de que éste, en una de sus últimas Mañaneras, descartara que entraría a la política:

“Aprovechó para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno; Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el Gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”.