Vacaciones y elecciones desatarán el tercer pico de la pandemia en el país (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. A un año de que se declarara la pandemia por COVID-19, el sector salud podría enfrentarse en las próximas semanas a una nueva crisis, con proporciones similares a las que se registraron en enero de este año, el peor mes desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país.

Así como las reuniones decembrinas detonaron un repunte de contagios y decesos por el coronavirus, el periodo vacacional que se aproxima podría traer un efecto similar que se resentirá durante el mes de abril y parte de mayo, aseguran especialistas.

A esto hay que sumarle el inicio de las campañas electorales en cinco entidades, en donde se ha podido constatar que se siguen registrando reuniones, concentraciones y actos políticos sin que se guarden las debidas restricciones sanitarias.

93 millones de personas están convocadas para votar en esta elección intermedia

Justo en el mes en el que se prevé la nueva oleada, arrancarán campañas en el resto de las entidades.

Durante el pasado fin de semana largo, tras el cambio de semáforo epidemiológico, se pudo observar una relajación de las medidas de prevención entre la ciudadanía, no solo en la Ciudad de México, cuyo primer cuadro estuvo abarrotado, sino también en otras entidades, donde, por ejemplo, familias acudieron a centros recreativos y balnearios.

La “falsa sensación de seguridad” tras el inicio del programa de vacunación y el hartazgo tras un año de restricciones también son factores que podrían agravar el panorama en materia de salud.

Para el médico epidemiólogo Eduardo García, especialista del estado de Sonora, es una incongruencia que se relajen las medidas sanitarias y de contención de la población, ya que si han bajado los números de la enfermedad es porque hay un fuerte trabajo hospitalario y en la concientización de la población.

La Secretaría de Salud federal ya anticipa un tercer pico fuerte de la pandemia, pero, incongruentemente cambian los colores del semáforo, para que la gente salga más.- Eduardo García, Médico epidemiólogo

“Si es algo incongruente aquí en Sonora que lo hayan puesto en verde. Si bien, es cierto, sí han disminuido en forma importante los casos, ha sido de los estados donde más casos ha habido y más defunciones”, sentencia.

El especialista considera que el semáforo epidemiológico se ha usado más con fines políticos y no de salud comunitaria, ya que aunque en algunas entidades ha disminuido la incidencia de la enfermedad y los contagios son menores, dicho semáforo ha sido incongruente. Es un hecho que la población tiene menos miedo al virus SARS-CoV-2, a pesar de que muchas personas han perdido a familiares víctimas de COVID-19, ya es visible que comienzan a relajarse las medidas básicas de prevención.

“Relajar las medidas básicas de prevención, sólo generará otro pico de la pandemia. Considero que el colocar a los estados en amarillo y en algunos en verde —como en Sonora— solo se genera debido a que requieren hacer mítines políticos y que la gente vaya a dichos eventos”, sentencia el experto.

Debido a esto, el médico hace un llamado a la población a salir de casa solo para las cosas más indispensables y no arriesgar a los otros miembros de la familia a contagiarse por COVID-19, sin importar el semáforo epidemiológico.

“Colocar a los estados en colores amarillo y sobre todo en verde, antes de que inicie el periodo con más días festivos, como el Aniversario del natalicio de Benito Juárez, Semana Santa, Día del Trabajo, Día de la Madre, genera más confusión a la población”, señala.

La relajación de las medidas es evidente, en la Ciudad de México, colonias turísticas, como el Centro Histórico, Tabacalera, Roma y la Condesa tienen llenos en los restaurantes. Si bien se permitió que ofrecieran atención en el exterior, para evitar la concentración de dióxido de carbono que favorece a la transmisión del virus, algunos establecimientos también lo ofrecen en interiores.

Por su parte en estados como Michoacán, Morelos, Guerrero e Hidalgo las imágenes de centros recreativos y balnearios llenos son constantes, lo mismo pasa en las playas del país.

En todos estos lugares se prevé que la afluencia aumente durante la Semana Santa, que comienza el lunes 29 de marzo y termina el domingo 4 de abril, y también los contagios.

Basta con entrar a internet y redes sociales para ver ejemplos de los llamados “Covidiotas”, es decir, personas que se muestran indolentes ante el virus SARSCoV-2, no utilizan cubrebocas en espacios públicos, no respetan el distanciamiento social, ni viven en confinamiento como lo ordenan las autoridades.

En abril, mes en el que se prevé la nueva oleada de contagios de COVID-19, también arrancarán las campañas electorales en gran parte del país

VACUNACIÓN ANTE TERCERA OLA DE COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que está consciente de que en el país se perfila una tercera ola de contagios, como ha pasado en otras partes del mundo.

“Ha habido en nuestro país -es muy claro- y en el mundo, dos olas. Pensábamos que ya con la primera se iba a ir o iba a reducir el número, se iban a reducir los contagios y, desde luego, lo que más duele, los fallecimientos; y de repente se vino una segunda ola y fue mundial, también igual que la primera. Entonces, vamos para abajo ya de la segunda, entonces tenemos que aprovechar a vacunar para que -toco madera- si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos”.

El mandatario asegura que ahora que los contagios van a la baja de esta segunda ola es el momento para vacunar.

“Eso es lo que más nos importa, el que podamos cumplir con tener vacunados a más tardar a finales de abril a todos los adultos mayores del país, a todos, mayores de 60 años”.

El presidente López Obrador insistió en que la estrategia es ir avanzando en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales; si no en todo el país, en los estados ya con semáforo verde y amarillo, y que las inoculaciones se aplicarán antes de que concluya el ciclo escolar.

EL PROTOCOLO SANITARIO DEL INE

Para blindar de COVID-19 las elecciones del próximo 6 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) del COVID-19, solo permitirá el ingreso de dos personas al centro de votación, el votante deberá llevar su lápiz y cada tres horas habrá una sanitización de las mamparas.

“Todas y todos tendremos que obedecer estos protocolos con mucha responsabilidad, así sólo podrán entrar simultáneamente a las casillas dos votantes a la vez, deberemos mantener la sana distancia en la fila, habrá que hacer uso obligatorio de gel antibacterial, las mamparas no tendrán cortinas de plástico para reducir las superficies de contacto pero se ubicarán de manera que se garantice la secrecía del voto”, indica el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

163 mil casillas prevén instalarse para la votación en esta pandemia

En un video difundido en sus redes sociales, Córdova afirma que se solicitará a la ciudadanía llevar consigo su propio marcador o bolígrafo, y habrá uno de uso común que se sanitizará de manera constante para reducir el riesgo de contagio.

“También cada tres horas se interrumpirá la votación para sanitizar las casillas y será obligatorio el uso de cubrebocas dentro de los centros de votación. Desde ahora invito a todas las ciudadanas y ciudadanos a portar el cubrebocas para ir a votar, pues no se permitirá la entrada a las casillas sin él”, explica.

Córdova asegura que en caso de que los votantes olviden su cubrebocas, en la casilla se les proporcionará uno.

Es muy importante que todas y todos nos cuidemos recíprocamente y seamos muy responsables. Las autoridades electorales nos estamos preparando para garantizar, como ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, que no haya fraudes electorales y que los comicios se den en condiciones de legalidad, equidad, certeza y, ahora también, de seguridad sanitaria.- Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE

El consejero presidente señala que gracias a estos protocolos las casillas serán espacios libres “en un doble sentido”, por un lado para votar en libertad y “libres de COVID-19”.

“Algunos de estos lineamientos ya fueron aplicados exitosamente en los comicios locales de Coahuila e Hidalgo, en octubre del año pasado, mismos que pudieron realizarse sin afectar la evolución de las curvas epidemiológicas en dichas entidades”.

El funcionario recuerda en su video, que el INE trabaja en el diseño de los protocolos sanitarios que habrán de instrumentarse para proteger la salud tanto de las millones de personas que acudirán a votar como de las y los ciudadanos que serán funcionarios de casilla.

Menciona que en la elaboración de estos protocolos participa un grupo integrado por algunos de los mejores expertos médicos del país que desde el año pasado asesoran al INE y que todo cuenta con el aval de la Secretaría de Salud, responsable de gestionar la crisis sanitaria.

RETORNO A LAS ACTIVIDADES DESATARÁ NUEVOS CONTAGIOS

Mientras algunos sectores retoman actividades y escuelas particulares pugnan por recibir a los alumnos, especialistas alertan que esto aún representa graves riesgos. Retomar el ritmo de vida habitual en México podría provocar que se desate la tercera ola de contagios por Covid-19, advirtió el actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely.

En una entrevista explicó que si bien en los casos confirmados y los decesos productos del segundo brote se encuentran a la baja, el país aún no logra el control epidémico ni la inmunidad necesaria para evitar contagios por el incremento en la movilidad de la población, tomando en cuenta también la presencia de las variantes del coronavirus que lo contagian más rápidamente.

“Es un riesgo latente, pero todavía es más peligroso intentar retomar las actividades, viendo las experiencias de otros países que aunque lograron un control epidémico, tuvieron rebrotes más fuertes”, dijo.

Como ejemplo mencionó que varios países europeos que el verano pasado disminuyeron mucho sus contagios y al reintentar retomar actividades “fue donde les llegó el rebrote que resultó mucho más fuerte que el primero”.

El académico estimó que, hasta el martes pasado, casi 60 millones de mexicanos ya tuvieron exposición al virus SARS-CoV-2, es decir, casi 47% de la población total.

VACACIONES TRAERÁ NUEVA OLA DE COVID EN CDMX

Una nueva ola de contagios llegaría a mediados de abril a consecuencia de las vacaciones por Semana Santa, fecha en que mucha gente aprovecha para acudir a sitios turísticos y la conglomeración es casi segura.

El médico especialista en epidemiología, Oscar Sosa, declaró que los hospitales ya se preparan para un repunte de casos Covid, pues la experiencia ha hecho saber que la alta demanda de los servicios de salud se da una semana después algún evento en donde la gente suele reunirse.

Explicó que eso ocurrió en la primera, segunda y tercera semana del año por las fiestas decembrinas inclusiva hasta ‘Reyes Magos’. Además el primer pico de la pandemia que fue en mayo ocurrió después del Día de las Madres y la segunda elevación fue una semana después del Día del Padre.

«Para que empiecen a llegar los primeros casos es una semana después, es muy exacto, si se contagian un Jueves Santo porque hicieron una reunión o fueron a alguna misa o alguna cosa que hayan echo, justo el jueves siguiente vamos a empezar a ver los casos, entonces, más o menos a una semana después va a empezar el incremento», explicó.

Por lo anterior, el epidemiólogo pronosticó que aún está lejano el panorama de superar la pandemia en territorio nacional y al ritmo que avanza la vacunación, por lo menos año y medio será el tiempo para terminar de inmunizar a un porcentaje importante de la población, es decir, una cobertura por arriba del 95%. «No estamos ni siquiera por lo menos cercanos a esos porcentajes […] al ritmo que vamos lo veo muy complicado», añadió.

LO QUE SE AVECINA EN LA CAPITAL

El especialista consideró que el salto en el semáforo epidemiológico de algunos estados, de rojo a amarillo, parece más una decisión política que de salud; sin embargo el problema de contagios no se quedará en esos lugares turísticos sino en el lugar de origen de la gente que va a vacacionar, tal será el caso de la Ciudad de México.

«Mucha gente de la Ciudad de México seguro va a salir de vacaciones, para los lugares turísticos es fácil y sencillo decir nos vamos a amarillo, no pasa nada, por qué porque voy a recibir gente, pero no se va a quedar más de una semana, entonces, cuando regrese a su estado, allá es donde se van a saturar los hospitales, no donde van a vacacionar», advirtió.

El panorama en la CDMX no es alentador, de acuerdo con el médico, pues hay dos factores que alejan a la capital de un semáforo amarillo y, ni hablar del verde:

«El problema de la ciudad es, primero, la densidad poblacional, no hay forma de pensar que en la CDMX vas a estar conviviendo con pocas personas, simplemente subirte un día al Metro o Metrobús, hasta te sorprendes cuando no hay gente; y segundo, tiene mucha migración del Estado de México, Hidalgo y Morelos por trabajo, ni siquiera por placer y el Covid de eso se abastece, del movimiento poblacional».

Respecto al Plan de Vacunación, Oscar Sosa dijo no entender por qué cambiaron el formato de hacer núcleos para inmunizar en vez de aplicar las dosis en los Centros de Salud, como regularmente se hace en México y nunca ha habido problema alguno. «Entonces, o te sale bien como en CDMX o te sale terriblemente mal como en Ecatepec», acotó./Agencias-PUNTOporPUNTO

