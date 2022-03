Va PRD en candidatura común con el PRI para el gobierno de Oaxaca (13:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier Villacaña Jiménez confirmó este día la candidatura común con el PRD al gobierno de Oaxaca misma que encabezará Alejandro Avilés Álvarez.

En conferencia de prensa el líder priista señaló que ayer por la noche firmaron el convenio con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ir juntos a la elección el próximo 5 de junio.

Villacaña Jiménez expresó que los votos que el PRD puedan sumar dependerán de su propuesta y buena campaña que lleven a cabo.

Resaltó que el PRI va en una unidad real, situación que Morena no ha podido concretar, ya que todavía les puede dar un susto la senadora Susana Harp, quien todavía busca la candidatura a la gubernatura de Oaxaca por este instituto político.

Criticó que Morena cifre todo en la figura de Andrés Manuel López Obrador, además de que la división interna les va a pegar muy duro.

“Si el PRD hace lo que debe de hacer sumará un buen número de votos, porque gran parte de la derrota que hemos sufrido en el PRI fue por la división interna”.

Ahora, añadió, todos han visto a un PRI no solo presente sino motivado, ya que el candidato, Alejandro Avilés, tiene experiencia y capacidad, adjetivos que ahora más que nunca se tienen que tomar en cuenta.

“Ustedes en la ciudad de Oaxaca lo tienen muy claro, estamos en un caos por situaciones que antes no se habían dado, tenemos que vivir en medio de baches y basura, por eso ahora podemos contrastar lo bueno que hizo el PRI y el caos que ha generado Morena”, insistió.

El también ex edil, lamentó la situación que padecen todos los oaxaqueños debido al cierre del tiradero municipal, al precisar que la propiedad del predio es del municipio de Oaxaca, pero las vialidades que conducen hacia este pertenecen a la Villa de Zaachila.

“Es increíble que por un edil de Morena que se niega a entregar a su agencia el recurso que le corresponde nosotros tengamos que vivir en medio de la basura”.

Ante la evidente división dentro del partido Morena en Oaxaca, sostuvo que era lamentable que ellos mismos violenten sus propios acuerdos.

“Nosotros ya pasamos de la unidad a los hechos y ellos siguen entrampados en su división interna, a Morena lo que menos les importa es cumplir la ley, están colgados de la figura del presidente, aún cuando violan la máxima Constitución al estar promoviendo su propia permanencia en la necesidad de mantener su figura en las calles”.

Y es que dijo que nadie cuestionó el origen de más de mil millones de pesos que disfrazaron en un asociación civil para una consulta que nadie pidió.

A inicio de estás declaraciones, Villacaña Jiménez, se sumó al rechazo a nivel nacional que el PRI realizó ante el cierre de todas las escuelas de tiempo completo que afectará a madres de familia, su economía y la educación de los menores de escasos recursos beneficiarios de este tipo de instituciones.

Expuso que solo en Oaxaca se verán afectados 906 planteles y 80 mil educandos.

Para evidenciar está mala decisión, la señora Adela, mostró su preocupación al afirmar que en este tipo de escuela podían sus hijos recibir educación, comer y esperarla hasta que ella regresara de trabajar.

“Ahora me siento impotente y triste, decepcionada de aquel hombre que dijo defender a los pobres, porque nos está quitando este programa que en mi caso me perjudica porque ya no podré trabajar”, finalizó.

