Va Juan Carlos García Márquez firme al combate integral de los delitos (11:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 22 de octubre. En materia de seguridad ha blindado a su municipio con cuatro Arcos de seguridad, con la creación de su Centro de Control y Comando (C2), con la instalación de un sistema de videovigilancia y además de operativos y puntos de revisión estratégicos para evitar que personas armadas o con drogas circulen por su municipio.

Hoy, con presencia del Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla inauguraron una nueva oficina del Ministerio Público para que las personas que hayan sido víctimas de un delito puedan denunciar de manera inmediata, ya que el edil morenista sabe que los delitos se combaten con seguridad y una justicia pronta, cercana y efectiva.

Las nuevas oficinas del Ministerio Público se ubican sobre Avenida del Trabajo, entre las calles Siracuza y Av. Juárez, justo a un costado de la clínica municipal.

En estas instalaciones podrás: Recibir asesoría legal, presentar denuncias, integrar una carpeta de investigación y levantar actas circunstancias de hechos por extravío de documentos.

García Márquez exaltó que: “Un delito que no se denuncia, es un delito que queda impune”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir