Desde el pasado noviembre Netflix ofrece en su catálogo el filme The first temptation of Christ (La primer tentación de Cristo), sin embargo, en semanas pasadas se viralizó la existencia de este contenido.

Se trata de una película de corte humorístico en el que se muestra a Jesús como un hombre a quien le gustan los hombres.

Grupos religiosos lanzaron una petición a través del sitio Change.org para que Netflix retire de su catálogo, dicha petición cumuló más de 200 mil firmas.

Entre las razones para vetar este contenido de la plataforma está el argumento de que ‘ofende gravemente a los cristianos’.

En el filme se retrata a Cristo, quien cumple 30 años de edad, invitando a un ‘amigo’ a conocer a toda su familia.

Internautas muestran las cancelaciones de sus suscripciones a Netflix a través de Twitter, además de asegurar que tras la salida de ‘miles’ de usuarios las acciones de la plataforma cayeron.

El Patriarca Feministo @PatriarcaFemini Con el débito respeto @NetflixLAT @netflix se pueden ir al carajo por incitar al odio https://twitter.com/diegozulu3/status/1210583170195828736 … Diego Zuluaga @diegozulu3 Señores @NetflixLAT sus acciones hoy han caído en bolsa. Eso manifiesta que los cristianos a quienes ustedes insultan y desprecian somos un grupo importante de sus clientes. Coherentemente y firmemente cancelamos nuestras cuentas. #ChaoNetflix M A V E @mave_marteseo se pueden ir al carajo @netflix @NetflixLAT y ya no regresen por fas#ChaoNetflix #CHTM 1

Ligia CVR @LigiaCristi #ChaoNetflix por irrespeto con el nombre de Dios y lo más sagrado para los Católicos 1