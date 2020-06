Urgente, cuidar la salud mental del personal médico ante COVID-19 (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. En estos tiempos del COVID-19 uno de los graves errores que como sociedad se están cometiendo es querer ocultar las emociones, sin tomar en cuenta que éstas son el síntoma o el reflejo de una enfermedad, ya sea mental, emocional o física, y el personal de salud también tienen derecho a tener salud mental, sobre todo ahora, estableció Humberto Bautista, integrante de la Sociedad Mexicana de Oncología, y coordinador del Departamento de Psicooncología del Hospital Siglo XXI, del IMSS,

El especialista refirió que las largas jornadas de trabajo, extenuante, sin poder descansar, ni alimentarse en forma adecuada, ni siquiera poder hidratarse porque no se pueden quitar y volver poner el Equipo de Protección Personal (EPP) una vez colocado, el poco personal para atender a una gran cantidad de pacientes y lidiar con el miedo al contagio personal y de llevar el virus a la familia, están llevando al personal de salud a niveles de estrés máximo.

“Ningún médico hizo su carrera para pasar hambre o morirse en el ejercicio de su desarrollo profesional”, a esta condición de estrés extremo, se suman opiniones de quienes los consideran como héroes, y otros quienes dicen que es su obligación salvar vidas “y sí, lo hacemos por obligación, pero también por compromiso moral, porque queremos mejorar e innovar”, estableció.

El Síndrome de Burnout se manifiesta ante la situación de trabajo extenuante y largas jornadas de los médicos y enfermeras, podríamos decir que el desgaste es una condición completamente normal; sin embargo, el COVID-19 lo que vino a hacer es comenzar a detonar estas situaciones. Ya había brotes psicóticos, ahorita en cualquier unidad médica hay mucha enfermedad mental.

QUÉ TAN ENFERMOS ESTÁBAMOS ANTES DEl COVID. Un aspecto fundamental que deben entender médicos, enfermeras, así como la sociedad en general, estableció, es la conciencia que debemos tener de nuestro propio estado de salud: el que fuma, cuántos cigarrillos ya se fumaba antes del COVID-19; el que está obeso, qué hizo para llegar a esa condición, que no se desarrolla de un día para otro, y en este aspecto, también hay que trabajar con los médicos en cuanto a vulnerabilidad y humildad terapéutica “¿qué tanto puedes hacer y qué tanto no?

El médico es responsable de velar por su salud y puede hacer todo, pero hasta cierto punto, pero no puede ser responsable de qué tan complicado llegó el paciente, por los últimos 30 o 40 años, que dejó de cuidarse.

“Somos el país número uno en obesidad infantil, Dios Santo, eso me va a generar a la larga una enorme carga en la salud pública… lo que va a ocurrir con toda esa población es que nos vamos a enfermar”, eso es lo que se le enseña al médico residente, qué tanto puede o qué tanto no puede hacer.

A su vez, el doctor Miguel Ángel García, experto en Medicina Preventiva y Control de Infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advirtió que el SARS-CoV-2 es una infección o enfermedad infecciosa con la cual vamos a tener que lidiar varios años más, “la cuestión es cómo vamos a atender este reto de Influenza… Lo más importante es que es una pandemia larga y habrá que hacer cambios en los sistemas de salud”.

El doctor Humberto Bautista señaló que el COVID-19 “va a estar con nosotros todavía un par de años más, en cada unidad hospitalaria habrá que tener una unidad ­COVID”y será responsabilidad de la ciudadanía qué tanto nos va ayudar cuidando su salud física y mental.

Para vigilar la salud mental de los trabajadores de salud, señaló, el reto es grande porque en el IMSS no hay suficientes especialistas y el personal más afectado directamente es enfermería, porque son los que están al pie del cañón siempre frente al paciente, son el alma de todas las unidades médicas.

En este mismo sentido, María Guadalupe Montes, maestra en Ciencias de la Salud, reconoció que el personal de salud es el que menos se cuida, por estar pendiente de los pacientes: come a deshoras, duerme mal, en medio de los alimentos debe dejarlos para ir a ver a un paciente, lo que ha llevado a que cada vez sea mayor la incidencia de médicos que fuman, “es una población sumamente susceptible en cuanto a enfermedades”.

El cuidado a la salud, subrayó, no significa lo que mucha gente hizo, que a raíz del COVID-19 tomó vitamina C y un montón de vitamínicos, ésa no es la solución. La alimentación es una trasfondo de muchos años de evolución “uno no se hace obeso de un día para otro; así, igual, uno no va a transformar su sistema inmune en un mes”.

Hay que procurar llevar una buena alimentación, estar en peso siempre, si ahorita no estamos haciendo cosas saludables por nuestro cuerpo hay que empezar a hacerlo, a comer más sano, tratar de consumir la menor cantidad de productos industrializados y mucho más productos naturales en cantidades adecuadas, así se logra cuidar nuestra salud, recomendó.

Información y foto vía:https://www.cronica.com.mx/

