Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, referente para la educación de jóvenes de comunidades originarias: Sumano Celaya (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. La Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca (UTSSO), es un referente para la educación de las y los jóvenes de las comunidades originarias de la entidad, afirmó la rectora de esta casa de estudios, Jazmín Jeanneth Sumano Celaya.

La servidora pública subrayó que de manera permanente la UTSSO busca la vinculación social con las dependencias federales y estatales, empresas y organismos sociales, con la finalidad de impulsar el desarrollo profesional del estudiantado.

Por lo anterior, la rectora detalló que cinco estudiantes de la Universidad que encabeza, han sido beneficiados con una beca que les permitirá participar en un seminario internacional sobre identidad y liderazgo comunitario, el cual será realizado en los Estados Unidos.

Mencionó que derivado de un programa de fortalecimiento para la identidad cultural de los estudiantes de las comunidades originarias, -generado por la UTSSO- se postularon a cinco alumnas y alumnos en una convocatoria emitida por la Embajada de Estados Unidos para participar en el seminario internacional.

Este seminario, a cargo de la Embajada de los Estados Unidos, tiene como principal objetivo fortalecer los liderazgos interculturales de jóvenes provenientes de comunidades originarias y brinda la oportunidad de conocer la estructura y funciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América.

De esta manera las y los jóvenes que reciben esta beca, intercambian a nivel internacional las funciones de gobierno y diversas políticas públicas que se generan entre Estados Unidos de América y nuestro país en el plano de las comunidades originarias.

Entre los temas y actividades que desarrollarán las y los jóvenes de la UTSSO, destacan introducción a la estructura y función de los gobiernos estatales, tribales y locales del Estado de Nuevo México, modelos de liderazgo comunitario enfocados en las entidades de la comunidad y la cultura a través de la presentación de datos históricos.

También podrán realizar sesiones con líderes comunitarios y prácticas internacionales de liderazgo para potenciales colaboraciones de investigación a futuro, y la posibilidad de cursar otros estudios en los Estados Unidos.

Han resultado beneficiados con esta beca internacional, Berenice Antonieta Calvo, estudiante de Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos, del grupo 601, de la comunidad de San Juan Juquila Mixes, hablante de lengua mixe.

Jonathan Daniel Jiménez Sandoval de la Licenciatura de Gestión de Negocios y Proyectos del grupo 901, de la comunidad de San Gabriel Mixtepec y Asunción Pacheco Hernández de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Evaluación de Proyectos, del grupo 901, de la comunidad de San Pablo Cuatro Venados Villa de Zaachila.

También Fantino Daniel Hernández Santos de la Carrera de Agricultura Sustentable y Protegida del grupo 901, de la comunidad de San Cristóbal Amatlán Miahuatlán, hablante de la lengua zapoteco y Elvia Idalia García Reyes de la carrera de Procesos Alimentarios del grupo 301, de la comunidad de Santa María Lachixio, hablante de la lengua zapoteco.

La Rectora de la UTSSO Jazmín Jeanneth Sumano Celaya, detalló que este seminario internacional es organizado por Community Identity and Leadership, la Embajada de los Estados Unidos, México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES) y The University of New Mexico (UNM).

La responsable de esta casa de estudios resaltó que las y los jóvenes beneficiados con la beca internacional forman parte esencial del grupo intercultural “Huellas Oaxaqueñas”, el cual integra a estudiantes hablantes de lengua materna.

Finalmente, la Rectora de la UTSSO reiteró su compromiso de fortalecer el modelo educativo de esta casa de estudios para el beneficio y desarrollo profesional de la comunidad estudiantil.

