Una mujer muere y decenas son hospitalizada por nuevo caso de intoxicación en Las Margaritas, Chiapas (17:00 h)

Familiares de la mujer fallecida reportaron a las autoridades que la carne que habría ocasionado la intoxicación, se compró en el mercado de Las Margaritas.

“En este Ayuntamiento no tenemos una supervisión como tal, de salud; no hay un seguimiento de los alimentos, en el mercado, ay muchos negocios que se están poniendo, afuera del mercado, ambulante, hay mucha carne que igual está en la vía púbica, no tiene refrigerador, no tiene nada para la carne y creo que fue en vía pública donde lo compraron”, comentó una persona intoxicada en Las Margaritas, Chiapas.