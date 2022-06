Una disculpa, pero el jueves 2 de junio vamos a colapsar la CDMX: Microbuseros (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Luego de que en mayo no llegó el aumento a la tarifa como solicitaban a autoridades, representantes de concesionarios del transporte público en la Ciudad de México anunciaron un mega bloqueo para el próximo 2 de junio al que convocaron a todos sus agremiados -alrededor de 10 mil-.

El 2 de mayo, representantes de la FAT convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer que al fin habían logrado negociar el alza al pasaje del transporte público y, según la promesa de autoridades capitalinas, el incremento tarifario se daría a mediados de este mes; sin embargo, no se cumplió.

Este jueves 26 de mayo concesionarios realizaron un bloqueo desde temprana hora en céntricas avenidas de la capital como ‘una pequeña muestra’ de lo que sucederá la próxima semana.

Los lugares en donde se movilizarán fueron omitidos por los concesionarios a fin de no alertar al gobierno local y así evitar un despliegue operativo; sin embargo, cabe recordar que en marzo de 2021 la FAT bloqueó al menos 10 puntos de la capital del país desde las 7:00 horas, afectando así diversas vialidades.

Según las declaraciones, será una movilización por parte de la mayoría de los que integran la Fuerza, que en total son cerca de 10 mil concesionarios, a quienes llamaron a no temer de las represalias de las autoridades y acudir al llamado a manifestarse.

“Nos corresponde a todos. Si decimos que para el 2 hacemos un mega bloqueo hay que hacerlo, que no nos tiemble la mano, no les tengamos miedo, habría que hacer resistencia, hacerles lío en lugar de que nos echemos aguas, no, hagamos frente a todo para que nos hagamos fuertes”

— – dijo Saúl Medina, representante de la FAT.