Una caída del PIB del 10 por ciento para el 2020 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. Esa es al menos la cifra más cercana a un consenso si nos fijamos en las previsiones de diversas organizaciones y analistas.

Para Mapfre Economics la caída del PIB será algo mayor, concretamente del 10,5 por ciento, en cambio otros analistas se muestran algo más “optimistas” y creen que la caída del PIB para el 2020 se encontrará entre el 9,2 y el 9,6 por ciento según una encuesta de Citibanamex realizada a diversas entidades económicas que operan en México. Y esta caída de la actividad económica afectará de forma inevitable a la recaudación de un Estado del que se espera que afronte con dinero las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

¿Lluvia de pesos para México?

No de momento. A pesar de lo que podríamos esperar de un ejecutivo más socialdemócrata que liberal en lo tocante a la economía, las medidas de estímulo planeadas por el gabinete de AMLO no alcanzarán más allá del 1,1 por ciento del PIB mexicano, insuficiente para algunas entidades financieras, aunque es de valorar también que de los países del G20 México es el que menos esfuerzo fiscal va a exigir a sus ciudadanos.

En el momento de escribir estas líneas el peso mexicano se cotiza a 0,045 dólares, y como los inversores del trading de Forex o del Forex a secas han podido comprobar, la moneda mexicana ha recuperado parte del valor que llevaba perdiendo frente al dólar desde el pasado mes de febrero -el 19 de febrero un dólar valía 18,56 pesos, el 23 de marzo costaba poco más de 25 pesos, y a día de hoy para comprar un dólar, sin contar tasas cambiarias, debemos desembolsar cerca de 22,14 pesos-.

Medidas de estímulo alrededor de todo el mundo

Pero el ejemplo del gobierno mexicano no parece ser la tónica general en otras partes del mundo, ya que para hacer frente a la caída generalizada del PIB mundial otros ejecutivos han decidido afrontar la pandemia mediante la inyección de grandes cantidades de capital -parece que a los políticos a ambos lados del Atlántico o al norte y al sur del Río Grande les gusta más imprimir papel moneda que rebajar impuestos a las masas sociales-, sin ir más lejos, hace escasos días los países de la UE han acordado medidas de estímulo inmediatas por valor de tres cuartos de billón de euros -casi 870 000 millones de dólares al cambio actual- más una cantidad superior que se irá liberando en los próximos ejercicios presupuestarios hasta el 2027. Según algunos analistas este acuerdo ayudará a avanzar en el proyecto de integración europea, y desde luego ha entusiasmado a líderes como Macron.

Nuestro vecino del norte por su parte ya había aprobado un paquete de medidas gigantesco, mostrando el camino a otros líderes.

El acuerdo dispara al euro, ¿el peso puede aspirar a lo mismo?

Y es que desde que se anunció el acuerdo y hasta el día de hoy el euro no ha dejado de ganar posiciones frente al dólar -actualmente cotiza a 1,17 dólares y ya había estado creciendo todo el mes de julio- ¿ocurriría lo mismo con nuestro peso si el gobierno anunciase un plan de estímulo de por ejemplo el 10 por ciento de nuestro PIB? No tiene por qué, de hecho el entusiasmo que se ha desatado en torno a la moneda europea no parece haberse replicado en la moneda estadounidense por ejemplo, a pesar de que es una de las divisas de referencia mundiales, al igual que ocurre con el euro.

El peso no se encuentra tan devaluado como otras monedas de la región, pero tampoco es especialmente demandado por aquellos que quieren crear una reserva de valor comprando divisa extranjera, se considera que forma parte de los llamados pares de divisas exóticos, los cuales estarían formados por una moneda principal y otra de una economía emergente o sólida pero de valor mundial más bajo.

Si no se quieren comprar las divisas sino hacer trading de Forex a través de CFDs, los pares exóticos presentan una volatilidad mucho mayor por distintas razones -y por lo tanto operar con ellos supone un riesgo más elevado al que sumar los ya altos riesgos que en sí mismo conlleva el trading de cualquier activo, en el cual se usa apalancamiento; siendo que el bróker presta crédito al trader para multiplicar el valor de sus operaciones-, y más difícil será predecir su comportamiento ya que sus precios varían bastante más por norma general. Si se quiere operar, en cualquier contexto, pero con especial atención al contexto en que se encuentran los mercados financieros actualmente, será fundamental para el trader minimizar pérdidas haciendo un correcto uso de las herramientas de gestión del riesgo disponibles, y para evitar caer en el endeudamiento al hacer trading apalancado de manera garantizada utilizar un bróker que aplique la protección frente a saldos negativos en las cuentas de sus clientes.

Una economía como la mexicana que va ganando dinamismo -más aún con la firma del T-MEC- necesariamente implica que su moneda sea protagonista, aunque sea de manera más marginal, en el mercado de intercambio de divisas extranjeras, al menos a nivel regional, ya que las tres naciones que protagonizamos el acuerdo -Canadá, EE UU y México- no compartimos moneda ni parece que la vayamos a compartir en un futuro cercano.

