“Un presidente que se traiciona a sí mismo…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. Es paradójico que un presidente como López Obrador, que se reivindica de izquierda, tenga en su agenda una reforma electoral que pretende desaparecer el INE y eliminar los pluris en el Congreso.

La representación proporcional no solo da oportunidad a todas las minorías de estar presentes en las cámaras sino que impide que un solo grupo controle el país. ´Ahí está el detalle’, diría Cantinflas.

Para nadie es un secreto que AMLO desprecia el orden legal. No le gusta que lo limiten. Se brinca las reglas cuando le da la gana a nombre del “pueblo” que dice representar. Intenta acabar con todo lo que le hace contrapeso.

El consejero electoral, Ciro Murayama, nos recordó que, hace casi un siglo, el fascista Benito Mussolini asfixió la vida democrática en Italia con una reforma electoral autoritaria.

En un artículo que escribió en Nexos, salpicado con fragmentos de la biografía de Mussolini que escribió Antonio Scurati, recordó que el dictador utilizó la eliminación de la representación proporcional, para diezmar a socialistas y comunistas en su país ¿Resultado? El parlamento dejó de ser un estorbo para el gobernante.

El artículo inicia con una cita de Mussolini:

“El fascismo no está contra las elecciones, el fascismo no está contra el parlamento, lo único que quiere es que las elecciones colmen la brecha entre el Parlamento y el país.”

¿Le suena?

***

De los propósitos de AMLO hablamos ayer con el panista Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados, mientras caminábamos por la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El hombre sabe del tema. En su larga trayectoria fue consejero del IFE (1994-1996), secretario de Gobernación (2000-2005), y precandidato presidencial en el 2006.

¿Paradoja lo de los pluris? Preguntamos.

“El presidente ha venido no traicionando no sólo la democracia. Se traiciona a sí mismo, a sus orígenes. Ya no se acuerda que, a través de la representación proporcional, el Partido Comunista pudo pasar del movimiento armado al movimiento democrático.

“Tendría que honrar toda la tradición de los grandes: Demetrio Vallejo, Heberto Castillo y después la escisión del PRI (con Cuauhtémoc Cárdenas) en tiempos del presidente Miguel de la Madrid.

“Le debe ser muy difícil verse en el espejo”, recalcó.

Al inicio de la plática nos dijo que la famosa reforma electoral es un distractor, pero también una zancadilla al INE.

Explicó: “El país está hecho un desastre. Una crisis económica en ciernes. Una crisis de seguridad muy profunda. Una situación de salud grave. Pero además, es un ataque a la democracia. Difícilmente va a prosperar. Se requiere una reforma constitucional. Aquí no contaría con los votos.

“También tiene un defecto indeseable para él. De este lado nos agrupa y nos une de una manera cada vez mas fuerte”, aseguró.

Ilustra sus palabras con una predicción tajante sobre otra reforma que es muy importante para el presidente: la eléctrica. “Va a ser derrotada aquí en la Cámara de Diputados por la Coalicion va por México”

–¿Tienes confianza en el PRI? ¿no le das crédito a las versiones de que estaría negociando Hidalgo por la eléctrica?

–Tengo confianza plena en el PRI, en el PRD y en mi partido. Es absurda esa versión. Es tanto lo que está en juego, lo saben ellos y lo han dicho. En esto estamos totalmente unidos.

En línea con esa fortaleza que, según Creel, tiene el bloque opositor en el Congreso, la bancada del PRI en San Lázaro dio a conocer un categórico comunicado sobre la Reforma Eléctrica: No se votará en los términos que fue presentada.

***

La senadora Xóchitl Galvez se siente amenazada. Nos cuenta que al día siguiente que dio a conocer el lego con la Casa Gris, unos desconocidos fueron a grabar su casa.

Narra: “Ayer fueron a grabar mi casa. Estaba un personaje con una playera verde. Estoy consiguiendo los videos de la calle. No se si es una manera de amenzarme, pero sí intimida. Fue a las 12 y media del día.”

–¿A esa hora tú nos estabas aquí en el Senado? atajamos.

–Sí, pero el portero se dio cuenta de que estaba grabando desde las calle. Salió, le preguntó y se fue. Sólo falta que manden un dron, bromeó.

FIN.

