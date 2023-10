Un paseo por Pejelandia: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. Luisa María Alcalde acababa de terminar el paseo por “Pejelandia” que describió durante su comparecencia en San Lázaro. La titular de la Segob hablaba de un país que hasta Dinamarca –un referente para AMLO—nos envidiaría.

Dijo que en México están garantizados los derechos humanos y las libertades; que hay condiciones de bienestar social, con máximos históricos de empleo formal y salarios promedio.

Dibujó con sus palabras una nación con pocas huelgas y menos pobres y, sobre todo, con “resultados alentadores” en materia de seguridad.

Jura que homicidios, secuestros y robos están a la baja, pero que los medios de comunicación no ayudan

Ni una palabra del empoderamiento del crimen organizado y la impunidad que les otorga la estrategia de “abrazos no balazos”.

Nada de las cifras récord en materia de homicidios, de la extorsión rampante a comercios y vendedores ambulantes, de los miles y miles de desaparecidos…

***

La diputada externa del PRD, Edna Gisele Díaz Acevedo, 38 años, no la dejó pasar. Comparte con Luisa María Alcalde dos cosas: es joven y es mujer.

Dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados:

“Me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces, no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así, pero no México.

La también campeona mundial de Taekwondo en 2005, medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de esa disciplina en 2010, dijo más:

“Parece que ustedes están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando. Parece que se conforman con las órdenes que les da un hombre, aunque sea el presidente de la República…

Y preguntó a la compareciente: “¿Le va a decir a las y los jóvenes, que se tendrían que conformar con eso también, con atender los llamados de los viejos políticos?”

Inseguridad y migración fueron temas recurrentes en una comparecencia que trascurrió sin mayores sobresaltos, a pesar de la dureza de los cuestionamientos que la oposición le hizo a la muy joven secretaria de Gobernación

***

Hablemos del México real. En la mañanera de ayer, AMLO pasó del “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”, a reírse de resolutivos del INE.

El presidente “acató” la resolución del la Comisión de Quejas del Instituto de retirar la posdata que había agregado al inicio de las mañaneras.

Puso esta en su lugar:

“Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa.

“No participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre. No tienes porqué correr ningún riesgo. Este programa de diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores.”.

Este nuevo desplante llevó a Angel Ávila, representante del PRD ante el INE, a solicitar a la Unidad de lo Contencioso Electoral de ese Instituto la suspensión inmediata de las mañaneras, por violación reiterada, por parte del presidente López Obrador, de las medidas impuestas por los órganos electorales.

“Utiliza las mañaneras y los recursos públicos con los que se pagan, para seguir atacando a la oposición en este país. La mañanera es claramente propaganda político-electoral y ya es hora de que el INE ponga multas y sanciones para detener las flagrantes violaciones a la Constitución.”

Ávila está consciente de que AMLO no va a cambiar su postura frente al INE, el TEPJF, la SCJN y el Poder Judicial.

“Tiene múltiples resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral; de la Sala Regional Especializada; de la Comisión de Quejas del INE.

“Le valen madres”, nos dijo vía telefónica.

***

Diputados monrealistas se sumaron ayer a sus homólogos marcelistas en el pronunciamiento –firmado por 47 legisladores– para solicitar la reasignación de 50 mil millones de pesos, a fin de invertir más en agua, carreteras y salud “sin alterar la vocación el paquete económico”.

Eso nos llevó a preguntar al grupo de legisladores que ofrecían la conferencia de prensa: ¿No se van a plegar al ´no le muevan ni una coma´ del presidente?

Nos respondió la diputada marcelista Selene Ávila: “no vamos a caer en radicalismos de no le vamos a mover ni una coma. ¿Entonces para que estamos aquí? Sería un despropósito.

“Tampoco decimos que estamos en contra del presidente. Lo queremos mucho, de hecho lo admiramos y respetamos. Lo que buscamos es ejercer nuestra facultad constitucional para hacer ciertos ajustes que podrían robustecer este presupuesto de la Federación”, remató.

FIN.

