Un muerto y varias personas baleadas en Kansas después del desfile del triunfo de los Chiefs (16:19 h)

Kansas City, 14 de febrero. Al menos una persona murió y más de 10 resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido al finalizar el desfile de celebración del Super Bowl de los Kansas City Chiefs en la ciudad de Kansas City (Misuri, EE.UU.), de acuerdo a medios locales.

El suceso tuvo lugar en un estacionamiento en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó a través de sus redes sociales el departamento local de Policía.

La Policía informó de la detención de “dos personas armadas”, aunque aún no ha detallado si son los autores del tiroteo.

En el estado de Misuri es legal llevar armas por la calle.

Medios locales, citando al Departamento de Bomberos de Kansas City, informaron de que una persona ha fallecido y que hay más de diez heridos, algunos de bala y otros con lesiones durante las estampidas provocadas por los disparos.

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, publicó un mensaje en la red social X en el que dijo: “Rezando por Kansas City”.

Minutos antes del suceso, un autobús en el que desfilaban los jugadores -entre ellos el novio de la cantante Taylor Swift, el ala cerrada Travis Kelce- había recorrido las calles de la urbe para celebrar la victoria con los aficionados.

La cantante, que el domingo estuvo en el partido en Las Vegas, no participó de los festejos de este miércoles.

CITIZENS TACKLE GUNMAN AT KANSAS CITY CHIEFS SUPERBOWL PARADE:

Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs' Super Bowl win, according to police.

The shooting took place west of… pic.twitter.com/efdi93Hf6B

— Rob Vendetti (@rob_vendetti) February 14, 2024