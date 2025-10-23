Un muerto y un lesionado deja accidente en la carretera federal 175 en jurisdicción de Ejutla (20:25 h)

2025/10/22  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Una persona muerta y un lesionado dejó como saldo un brutal accidente sobre la carretera federal 175, en el libramiento de Ejutla de Crespo.
Los hechos se dieron a la altura del puente de Coatecas Altas, donde el conductor de un automóvil marca Volskswagen tipo Vento color blanco con placas de circulación A97-AEX de la Ciudad de México perdió la vida, mientras que su acompañante resultó lesionado.
Según versiones señalan que el conductor del coche identificado como Miguel Ángel A. habría invadido el carril de camión torton color verde, de la marca International, perteneciente a la empresa STI Latam por lo cual el chófer de la pesada unidad  trató de esquivarlo sin lograrlo.
El copiloto del automóvil Daniel G. G., resultó heridas menores, fue atendido en el lugar por paramédicos del municipio de Ejutla de Crespo; la víctima y el lesionado son originarios de Ixtapaluca, Estado de México.
En el choque el torton salió del camino y terminó entre los matorrales, cuyo conductor se desconocen sus generales porque ya no se encontraba en el lugar.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial Estatal abanderando la circulación la cual se vio afectada, en tanto, se realizaban las labores de rescate del cuerpo así como el retiro de partes del vehículo siniestrado
Las autoridades periciales de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y así deslindar responsabilidades.
