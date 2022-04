Un gobierno desde las comunidades ofrece Salomón Jara (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. “Amor con amor se paga”, señaló el aspirante a la gubernatura de Oaxaca por la coalición Juntos Haremos Historia tras las muestras de cariño que fue recibido por los habitantes de San Miguel Suchixtepec en su recorrido por municipios de la Sierra Sur de Oaxaca.

“Siempre nos reciben con el mismo cariño y nosotros les respondemos igual, porque amor con amor se paga y sabemos que contamos con ellos para iniciar la transformación de Oaxaca” dijo.

Jara Cruz señaló que la alegría se vive en cada comunidad que vista en la gira de la esperanza, “la primavera de Oaxaca llegará el próximo 5 de Junio cuando los ciudadanos cansados de más de lo mismo acudan mayoritariamente a emitir su voto por este proyecto de gobierno del pueblo y para el pueblo”.

El candidato de los partidos Morena, PT, Verde Ecologista y PUP, expresó que va a gobernar desde las comunidades su gobierno no será desde un escritorio “Vamos a construir un gobierno cercano, que trabaje en las comunidades, no en las oficinas, ese fue nuestro compromiso y eso es lo que la gente nos ha pedido, ya no más gobiernos fantoches, mediocres, que no conocen la realidad de nuestro estado”.

