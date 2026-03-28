Un feminicdio más en Oaxaca, asesinan a maestra Ayuuk en la capital (10:20 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Nuevamente en Oaxaca se cometió un feminicidio más, se dio a conocer que fue asesinada la maestra Ayuuk, Reina García González, originaria de Santa María Tlahuitoltepec.

A través de un comunicado, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Observatorio Estatal Ciudadano para la Participación Política de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas (MUJINAF), denunció el asesinato de la maestra en su domicilio ubicado en la capital del estado.

“Hoy, las mujeres indígenas de Oaxaca y de la región Ayuuk alzamos la voz con dolor e indignación para exigir justicia. Amanecimos con la noticia de que la maestra Reina García González mujer Ayuuk, originaria de Tlahuitoltepec Mixe, fue asesinada arteramente, víctima de feminicidio”.

En vida, García González, dedicó su existencia al servicio de la comunidad Mixe como maestra bilingüe y rural, formando generaciones con compromiso, amor y sensibilidad cultural.

Los hechos se dieron el pasado 26 de marzo de 2026, en el que le fue arrebatada la vida de manera violenta en la capital oaxaqueña.

La maestra Ayuuk, señala el documento padecía diabetes y se encontraba sola en su domicilio en el momento de los hechos.

En su momento, la Fiscalía del Estado “inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, reconociendo la gravedad y el contexto de violencia de género que rodea su asesinato”.

Este acontecimiento, expresa el MUJINAF, es un reflejo de la facilidad con la que se puede privar de la vida a las mujeres, además de demostrar la permanente inseguridad, evidenciando el fracaso con que el Estado enfrenta la violencia de género.

Ante esta situación exigieron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lleve a cabo una investigación pronta, expedita, exhaustiva e imparcial, conforme al Protocolo de Feminicidio y con perspectiva de género e interculturalidad.

Que se identifique, detenga, procese y sancione a la o las personas responsables o feminicidio de la maestra Reina García González con toda la pena que establece

Además, que el Estado garantice la reparación integral del daño a las víctimas indirectas. Considerando en estas medidas la protección, la compensación, la rehabilitación, la

A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca le demandaron que informe periódicamente a las víctimas indirectas sobre los avances de la investigación y que la comunidad Ayuuk y las organizaciones de mujeres indígenas sean formalmente reconocidas como partes interesadas en el proceso.