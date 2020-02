Un Día Sin Mujeres exhibe indecisiones de la 4T (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Luego de que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestara contradictoriamente, primero al decir que apoyaba el paro de mujeres y luego se inclinó por el hashtag “ElNueveMeMueve”. “¡NoAlParoNacional”!, ayer Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), contralanzó otra propuesta a través de su cuenta de Twitter: “#parodehombres”, con lo que pide que las mujeres no se queden en sus casas tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, mientras la representación de Morena —partido en el poder— ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció todo el apoyo con la protesta de las mexicanas que piden cese a la violencia de género y el feminicidio.

En Morena, diversas voces como la de diputadas y diputados, el gobierno de la Ciudad de México y algunas funcionarias federales se han inclinado por sumar su apoyo a la protesta de las mujeres lanzada el pasado martes desde las redes sociales y surgida en Veracruz.

Alejandro Viedma Velázquez, consejero del Poder Legislativo de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), expuso que ese instituto político apoya a cabalidad el paro nacional de mujeres y pidió no politizar el tema, pero quien lo ha hecho es el propio jefe del Ejecutivo al señalar que la convocatoria feminista es un llamado de “los conservadores” a fastidiar a su administración.

En los últimos días se han sumado representantes de diversos sectores de la sociedad mexicana a apoyar a las mujeres que decidan no acudir a clases, a sus centros de trabajo ni a realizar ninguna actividad pública como parte de este paro nacional.

En el sector empresarial se pronunciaron a favor de la demanda de las mexicanas de combatir los feminicidios y las alentaron a que protesten al asegurar que no las sancionarán si no acuden a trabajar.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, escribió ayer también en su cuenta de Twitter: “Quienes respaldamos la manifestación feminista debemos ser responsables, para no contaminar políticamente tal libertad”.

Las palabras de Nahle tienen una carga política muy distante de la de Sandoval Ballesteros, quien escribió: “Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras”. “Que ellos se queden en casa y no tuiten, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

En el gabinete diversos secretarios —del Trabajo, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, entre otros— han hecho mutis sobre si sus dependencias sancionarán de alguna manera a las empleadas que decidan no ir a trabajar como parte de la protesta contra los feminicidios.

De las diputadas federales de Morena, Lorena Villavicencio, presidenta de la Subcomisión de Feminicidios de la Comisión de Justicia, dijo a Crónica que ella no saldrá de su casa. Se sentará a leer y a chatear.

