Un día como hoy 6 de febrero… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Hoy, en 1833 – El inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico.

Hoy, en 1853 – Muere en San Miguel el Grande (hoy de Allende, estado de Guanajuato), Anastasio Bustamante, Presidente de México en dos ocasiones.

Hoy, en 1899 – Nace en México el actor Ramón Novarro, conocido como el “latin lover” del cine mudo; llegó a tener éxito en varias películas de Hollywood. En “La virgen que forjó una patria” interpretó a San Juan Diego.

Hoy, en 1900 – El Senado de EEUU ratifica la decisión de la Conferencia de Paz de la Haya sobre la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje.

Hoy, en 1916 – Muere el poeta nicaragüense, Rubén Darío, iniciador del movimiento Modernista y el lírico de lengua castellana más influyente de su época.

Hoy, en 1917 – Sale de territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general John Joseph Pershing, que tenía por objetivo capturar a Francisco Villa.

Hoy, en 1917 – Se establecen el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo.

Hoy, en 1920 – Estreno en París de “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla, con decorados de Picasso.

Hoy, en 1956 – En EU hay protestas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.

Hoy, en 1958 – En Liverpool (Inglaterra), el músico Paul McCartney le presenta John Lennon a George Harrison.

Hoy, en 1961 – Se inaugura en Guadalajara la primera reunión parlamentaria mexicano-norteamericana.

Hoy, en 1970 – John Lennon lanza “Instant Karma” y Yoko Ono, “Who Has Seen the Wind?”, ambas en Reino Unido.

Hoy, en 1981 – Tres de los cuatro ex integrantes del desaparecido grupo más famoso en la historia de la música del rock and roll, The Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reúnen en Reino Unido para grabar una antología en honor a su compañero y célebre músico, John Lennon. La canción “All Those Years Ago” es el resultado de la reunión.

Hoy, en 1991 – Muere Juan Záizar, cantante y compositor mexicano de música vernácula (n. 1933).

Hoy, en 2000 – En México, la Policía Federal Preventiva, con 2,260 policías, irrumpe en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, para extinguir un paro de labores iniciado por el Consejo General de Huelga desde el 20 de abril de 1999 y arrestar a poco más de 700 estudiantes universitarios. El movimiento se había generado para impedir que se cobrara la educación en la máxima casa de estudios y fue criminalizado por los medios.

Hoy, en 2011 – La NASA presenta por primera vez imágenes de la superficie solar y su atmósfera.

Hoy, en 2015 – Canadá legaliza el suicidio asistido médico para enfermos terminales.

Hoy es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

