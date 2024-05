Un día como hoy 25 de mayo… (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo.

Día del Contador

Día Mundial de la Tiroides

Día Mundial del Fútbol

Santoral: Maximiliano, Urbano

1681 Muere Pedro Calderón de la Barca, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro. El más conocido de los dramas filosóficos de Calderón es “La vida es sueño”.

1867 Prisionero de los republicanos en la ciudad de Querétaro, Maximiliano de Habsburgo escribe una carta al presidente Benito Juárez en la que pide: ‘Se me conceda el tiempo necesario para mi defensa y arreglo de mis negocios privados’.

1889 Nace en Kiev (Rusia) el diseñador aeronáutico Igor Sikorsky, que desarrollará con éxito el helicóptero.

1895 El escritor irlandés Oscar Wilde es sentenciado a dos años de prisión y trabajos forzados en la cárcel de Reading, en Gran Bretaña, por su homosexualismo. En este sitio escribe su elegia “De profundis”.

1911 La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como Presidente de México.

1918 Nace el actor cómico mexicano Manuel Palacios Sierra, “Manolín”.

1925 Nace la novelista y poeta mexicana Rosario Castellanos.

1929 Estudiantes de la UNAM encabezados por Salvador Azuela, presentan pliego petitorio al presidente Portes Gil, pidiendo la autonomía.

1941 Muere el músico y compositor Miguel Lerdo de Tejada, autor de “Perjura”.

1947 El Senado de EUA. aprueba el Acta Nacional de Seguridad, por la que se crea la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

1977 George Lucas presenta “La Guerra de las Galaxias”.

2001 Muere el fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutierrez, conocido como ‘Alberto Korda’, de un ataque al corazón, a los 72 años de edad. El 5 de marzo de 1960 tomó la fotografía más famosa del Che Guevara.

2005 El líder de la agrupación inglesa Radiohead, Thom Yorke fue nombrado portavoz de la ONG Friends of Heath (Amigos de la Tierra) para participar en su campaña destinada a reducir las consecuencias del efecto invernadero, denominada The Big Ask.

2008 La sonda Phoenix aterriza en el planeta Marte en busca de pruebas biológicas.

2010 Muere el caricaturista Gabriel Vargas, creador de “La Familia Burron”.

2011 Muere en la Ciudad de México, la pintora surrealista Leonora Carrington.

2015 Muere el músico chiapaneco Jorge Macias, quien consolidara su carrera con la canción ‘Con la misma piedra’ en la voz de Julio Iglesias en los inicios de los años 80’s.

