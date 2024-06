Un día como hoy 24 de junio… (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de junio.

Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética

Día Internacional de la Mujeres en la Diplomacia

Día Internacional del Maquillador

Día Mundial del Rescatista

Santoral: Juan

1526 Con objeto de solemnizar el regreso de Hernán Cortés de las Hibueras, se realiza la primera corrida de toros en la ciudad de México-Tenochtitlán. Éstas se popularizaron después con la llegada de los virreyes a la ciudad.

1717 En Londres (Reino Unido) y con el fin de defender los principios de la fraternidad, tolerancia, caridad y el libre desarrollo de la personalidad humana, se constituye la primera gran Logia masónica del mundo.

1882 Nace en San Luis Potosí, Juan Sarabia, quien fue miembro del Partido Liberal Mexicano y del grupo magonista y luego se adhirió al maderismo y al constitucionalismo.

1901 En París, en una galería de la prestigiosa calle Laffite, el artista español de 19 años Pablo Picasso, expone por primera vez sus obras fuera de España.

1905 Se construye el edificio de la Gran Logia Masónica, en el estado de Nuevo León.

1911 En la localidad de Rojas, Argentina, nace el escritor Ernesto Sabato, autor de novelas como “El túnel”.

1912 En México se funda la Escuela Libre de Derecho.

1935 Muere Carlos Gardel, cantante de tango, naturalizado argentino en 1923. Se desconoce si nació en Uruguay o Francia.

1941 Nace Julia Kristeva, filósofa, psicoanalista, semióloga, y escritora feminista francesa de origen búlgaro.

1965 Lanza John Lennon, músico y compositor inglés que salta a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles, su segundo libro con el título “A spaniard in the works”.

1991 Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía. Es autor, entre otros, del mural “Nacimiento de nuestra nacionalidad”, ubicado en el Palacio de Bellas Artes.

2003 La Organización Mundial de la Salud anuncia que Hong Kong ha controlado la epidemia de neumonía atípica o Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAG), causante de la muerte de cientos de personas en la ex colonia británica.

2011 Muere a los 83 años Peter Falk, conocido por su interpretación durante 32 años del sagaz detective “Columbo”, en la serie de televisión del mismo nombre.

2014 Muere el actor Eli Wallach, legendario actor de western que saltó a la fama por su papel protagónico en el “El bueno, el feo y el malo”. Participó en cintas emblemáticas como “Los siete magníficos”, “La conquista del oeste” y “El padrino III”.

