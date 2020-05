Un día como hoy… (12:00 h)

Oaxaca de Juárez,2 de mayo.

Santoral: Atanasio, Saturnino

1027 En la península del Yucatán (actual México) se funda la Liga de Mayapán (que significa el pendón maya), unión de tres importantes ciudades estados mayas del período posclásico mesoamericano: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal.

1519 Muere Leonardo da Vinci, artista renacentista italiano, arquitecto, escultor, pintor, científico, músico, inventor e ingeniero.

1729 Nace en Stettin, Prusia (actual Polonia), una de las mujeres más poderosas de la historia, Catalina II “La Grande”, emperatriz de Rusia.

1812.José María Morelos rompe el Sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja.

1833 En Rusia, el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos.

1876 Muere el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza. Sistematiza la farmacopea y presta excelentes servicios durante la epidemia de cólera que afecta a México en 1833.

1927 Es fundada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cual entrega cada año los premios Oscar a lo más destacado del cine.

1945 Mueren 5 pilotos mexicanos del “Escuadrón 201”, que participó en la Segunda Guerra Mundial.

1957 Muere Joseph McCarthy, político estadounidense impulsor del “macarthismo”, proceso iniciado contra personas sospechosas de ser comunistas.

1967 The Beatles edita en Estados Unidos el álbum “Sgt. Pepper´s lonely hearts club band”. El álbum ocupa el número uno del chart del Billboard por 15 semanas.

1980 Es censurado por el gobierno Sudafricano, el exitoso sencillo de Pink Floyd, “Another brick in the wall”, por la parte del coro de niños que dice We don´t need no education.

2000 Cerca de cinco mil judíos encabezados por los presidentes de Israel, Ezer Weisman, y de Polonia, Aleksander Kwasniewski, realizan en la ciudad de Auschwitz la marcha de los vivos, en homenaje a las víctimas del Holocausto.

2006 En medio de porras, ovaciones y la nostálgica música del mariachi, la urna con parte de las cenizas de la cantante española Rocío Dúrcal llega a la Basílica de Guadalupe, lugar que será su última morada.

2010 El artista colombiano Luis Daza Maestre, “Luchito Daza”, es elegido como el nuevo Rey Vallenato 2010 en el Festival de la Leyenda Vallenata, que se realiza en la caribeña ciudad de Valledupar.

Compartir