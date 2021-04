Un día como hoy… (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril.

1451 Nace la reina Isabel “La Católica”, esposa de Fernando de Aragón, con quien une su reino para consolidar España. Juntos apoyan al navegante Cristóbal Colón en su viaje en el que descubre América.

1519 Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz, primer asentamiento europeo en México.

1616 Muere Miguel de Cervantes Saavedra, fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (conocida habitualmente como el Quijote).

1724 Nace en Köenisburg (actual Rusia), Emmanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave será “Crítica de la razón pura”, en la que tratará de fundamentar el conocimiento humano y sus límites.

1811 Por Decreto de las Cortes de Cádiz se suprime el tormento en el procedimiento penal en los dominios de la corona española.

1823 Por mandato del Conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, es creado el Archivo General y Público de la Nación, a fin de que fueran resguardados los documentos básicos del virreinato.

1854 Muere el general Nicolás Bravo, héroe de la Independencia nacional.

1854 Muere en la Ciudad de México don Miguel Domínguez, ex corregidor de Querétaro y esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez; ambos fueron conspiradores de Querétaro.

1870 Nace en Simbirsk (Rusia) Vladimir Ilich Ulianov, que será conocido como “Lenin”, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Será el primer presidente del Gobierno de la Unión Soviética.

1904 Nace en Nueva York, EEUU., Robert Oppenheimer, el llamado “padre de la bomba atómica”, físico estadounidense.

1907 Los primeros taxis de combustión interna equipados con taxímetros empiezan a circular por las calles de Londres.

1912 En Rusia se publica el diario “Pravda”, periódico de los comunistas bolcheviques, que más adelante se convertirá en el órgano oficial del Partido Comunista de la URSS.

1929 Nace el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, autor de novelas como “Tres tristes tigres”.

1930 Nace el pionero en el desarrollo de la industria del software comercial, Martin A. Goetz, conocido por ser la primera persona en patentar un software.

1969 Graban los ex integrantes de “El Cuarteto de Liverpool”, John Lennon y Paul McCartney, el tema “The ballad of John and Yoko”, escrita para la esposa del primero.

1992 En Guadalajara, Jalisco, ocurre un derrame de combustible en un drenaje generando violentas explosiones que destrozan 15 km de calles. Saldo de entre 230 y 700 muertos, y entre 800 y 1800 heridos.

2006 Gana el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo el prestigioso Festival de Cine Independiente de Buenos Aires con su película “El hoyo”, que es de las más aplaudidas durante los 12 días que dura el certamen.

2012 Microsoft lanza Skype para Windows Phone en una versión beta que brinda a los usuarios de la plataforma móvil de Microsoft acceso a este servicio de VoIP.

2017 Muere Gustavo Rojo, gran actor mexicano de cine y televisión.

