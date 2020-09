Un día como hoy… (10:35 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre.

Santoral: Lino, Victoria

Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres

#TodosChambeando

480 a.C. Nace Eurípides, dramaturgo griego que junto con Esquilo y Sófocles conforma los Tres Grandes Poetas Trágicos de Ática. Autor de “Las ranas”, “Medea” y “Las bacantes”, entre muchas otras obras.

1522 Después de vencer a los aztecas, Hernán Cortés asume el cargo de justicia mayor y capitán general; de este modo, por disposición de Cortés, este día se funda el segundo Ayuntamiento de la Nueva España en Coyoacán, el cual es la cabecera del Corregimiento del mismo nombre y capital del territorio novohispano.

1846 Desde el observatorio astronómico de Berlín (Alemania) el astrónomo Johann G. Galle, siguiendo cálculos matemáticos de Le Verrier, descubre el planeta Neptuno.

1866 El General Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán, Oaxaca.

1870 Muere en la ciudad de Cannes (Francia) el escritor, historiador y arqueólogo francés Prosper Mérimée, en cuya obra “Carmen” está basada la famosa ópera de Bizet.

1882 Nace en Atlacomulco Isidro Fabela, abogado, diplomático, catedrático y escritor. Su defensa de la soberanía nacional frente a países más fuertes en los confusos tiempos posteriores a la Revolución fue fundamental para la política exterior mexicana.

1889 En Japón se funda Nintendo, actual desarrolladora de videojuegos, como empresa fabricante de naipes.

1917 Nace en Tulancingo, Hidalgo, el luchador y actor mexicano Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como “El Santo”, el Enmascarado de Plata. El nombre de El Santo surgió en 1942.

1939 Muere en Biarritz, Francia, Francisco León de la Barra, abogado, diplomático, político y Presidente Provisional de México tras la renuncia de Porfirio Díaz.

1939 Muere Sigmund Freud, médico austriaco, iniciador del psicoanálisis.

1943 Nace Julio Iglesias, cantante y compositor español.

1949 Nace el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Bruce Springsteen, leyenda del rock, y quien saca su primer disco en 1973. Obtiene fama a nivel mundial con sus temas “Born in the USA” y “Born to run”. Otra de sus producciones es “The rising”.

1973 Muere Pablo Neruda(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) Poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” (1924), escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

2002 Presentan primera versión del navegador web Mozilla Firefox, Phoenix 0.1.

2015 Muere el músico y compositor mexicano César Tort Oropeza. Pedagogo que dedicó toda su vida a la enseñanza de la música, especialmente a niños.

