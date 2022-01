Un día como hoy… (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero.

Santoral: Gelasio, Valerio

1595 En Londres se estrena la tragedia de William Shakespeare: “Romeo y Julieta”. Una de las obras más populares y aclamadas del autor, y la qué más ha sido representada sobre las tablas.

1773 En Gernrode, actual Alemania, nace Friedrich Mohs, geólogo y mineralogista alemán que será recordado por la creación de la escala de Mohs de dureza de los minerales.

1811 La Gaceta de México publica una felicitación de José María Calleja a sus soldados por el triunfo de Puente de Calderón ante los insurgentes.

1820 Muere Jorge III, rey de Gran Bretaña e Irlanda desde 1760.

1860 Nace en Rusia, el médico, escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov. Entre sus obras dramáticas más conocidas tal vez se encuentren “Tío Vania”, “Las tres hermanas”, “El Duelo”.

1867 Nace el novelista español Vicente Blasco Ibáñez, autor de la novela “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”.

1886 El alemán Karl Benz patenta el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna.

1918 Nace el actor y cantante de música ranchera Luis Aguilar, “El Gallo Giro”. Incursiona en el cine con el arquetipo del charro mexicano: parrandero, mujeriego y jugador. Actúa en “A toda máquina” y “¿Qué te ha dado esa mujer?”.

1924 Nace el cantante cubano Celio González, “El Flaco de Oro”, quien debido a su voz es uno de los integrantes más representativos de La Sonora Matancera.

1926 Nace el actor y compositor mexicano David Reynoso. Trabaja en más de 160 películas como “La tumba”, “El caballo blanco”, “México de mis recuerdos”, “El gángster”, “Crónica de un cobarde” y “Emiliano Zapata”.

1931 Nace el cómico mexicano Manuel “El Loco” Valdés, hermano de Germán Valdés “Tin Tan” y Ramón Valdés “Don Ramón”, y padre de Cristian Castro.

1934 Muere Fritz Haber, químico prusiano, Premio Nobel de Química en 1918, por su desarrollo de la síntesis del amoníaco; junto con Max Born, propuso el ciclo de Born-Haber y ha sido descrito como el padre de la guerra química, por su trabajo sobre el gas dicloro y otros gases venenosos durante la Gran Guerra.

1945 Nace Tom Selleck, actor estadounidense (Magnum, P.I., 3 Men and a Baby, Quigley Down Under, Blue Bloods, Friends).

1954 Nace Oprah Winfrey, presentadora, actriz, escritora y productora estadounidense. Famosa por su trabajo como anfitriona de su propio programa de televisión: “The Oprah Winfrey”.

1959 Se estrena “La Bella Durmiente”, de Walt Disney.

1966 Nace Romário, futbolista brasileño, uno de los más goleadores y virtuosos de la historia.

1970 A iniciativa del presidente Díaz Ordaz, se publica el decreto de la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años.

1999 En Estados Unidos, el cuadro “Santa Rufina”, del pintor sevillano Diego Velázquez es adquirido por un coleccionista anónimo por 1,290 millones de pesetas en Nueva York (8.1 millones de dólares).

2008 Muere Margaret Truman, escritora estadounidense de novela negra, hija del presidente Harry S. Truman.

2011 En Egipto, revueltas populares hacen caer al Gobierno, aunque su presidente, Hosni Mubarak, se aferra al poder.

2014 El cineasta mexicano Carlos Reygadas es elegido el Mejor Director Latino de 2013 por su película “Post tenebras lux”, de acuerdo con la selección anual de la promotora de filmes hispanos en Estados Unidos, Cinema Tropical.

