Un día como hoy… (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. Un 15 de mayo nacieron los actores Joseph Cheshire Cotten, James Mason y Daniel Giménez Cacho, el cantante Trini López, la cantante Jessica Sutta, el músico y productor Brian Eno y el compositor británico Mike Oldfiel. Además, se realiza la primera entrega del premio Ariel.

En esta fecha, también murieron los actores Gilbert Roland y Silvia Piñeiro, así como el actor de doblaje José Lavat y el comediante Margarito.

1856.- Nace el escritor estadounidense Lyman Frank Baum, autor de historias infantiles como “El mago de Oz”, cuya versión para el séptimo arte se convierte en un clásico gracias a la participación de la actriz Judy Garland. Muere el 6 de mayo de 1919.

1905.- Nace el actor estadounidense Joseph Cotten, quien cobra fama por sus actuaciones en películas como “El ciudadano Kane”, de 1941 y “Desde que te fuiste”, de 1944. Aunque desarrolla una fructífera carrera gracias a su trabajo con directores como Alfred Hitchcock y Orson Welles, jamás es nominado a algún premio Oscar o Globo de Oro. Muere el 6 de febrero de 1994.

1909.- Nace el actor británico James Mason, quien actúa en filmes como “Georgy girl”, “El veredicto final”, “Rommell, el zorro del desierto”, “Operación Cicerón”, “Viaje al centro de la Tierra” y “Nace una estrella”, historia que protagoniza al lado de la actriz Judy Garland, misma que les da el Globo de Oro a ambos actores, además de la nominación al Oscar. Muere el 27 de julio de 1984.

1910.- Nace la actriz británica Constance Cummings. Se inicia en el teatro, haciendo su primer papel en Broadway a los 18 años, donde es descubierta por Sam Goldwyn, quien la lleva a Hollywood en 1931. Recibe el premio Tony en 1979 como Mejor Actriz y es distinguida con el título “Comendador de la Orden del Imperio Británico”, en 1974. Muere el 23 de noviembre de 2005.

1918.- Nace el actor canadiense Joseph Wiseman. Conocido por ser el principal antagonista de James Bond, “Dr. No”, además desarrolla una amplía carrera en Broadway. Muere el 19 de octubre de 2009.

1925.- Nace el cantor popular argentino Horacio Guarany, uno de los pioneros que del Festival Nacional de Folklore Argentino de Cosquín, en la provincia de Córdoba. Gana el Premio Konex Platino en 1985. Entre su discografía se encuentran títulos como “Horacio Guarany”, “Canta Horacio Guarany”, “Recital a la vida”, y varios álbumes compilatorios, además de producciones con figuras como Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti y Chaqueño Palavecino. Como intérprete incursiona en el séptimo arte. Fallece el 13 de enero de 2017.

1936.- Nace la cantante y actriz italiana Anna Maria Alberghetti. En un principio centrada en la ópera, luego por el mundo de la comedia musical, aunque también tiene aproximaciones a la balada popular como en su disco de 1957 “I can’t resist you”. En 1961 gana un Tony Award por su interpretación en el musical de Broadway “Carnival”, tras lo que se retira de su carrera.

1937.- Nace el cantante y actor estadounidense Trini López, quien destaca por su peculiar manera de interpretar temas populares y ritmos latinos. Actúa en los filmes “Marriage on the rocks”, junto a Frank Sinatra y Dean Martin, y “The dirty dozen”, al lado de Lee Marvin, Ernest Borgnine y Charles Bronson.

1946.- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfica (AMACC) entrega por primera vez el premio Ariel, galardón con el que la academia refrenda su compromiso con la preservación del cine nacional y reconoce “entre pares”, a lo mejor de las producciones realizadas en México. La entrega del reconocimiento es pospuesta entre 1959 y 1971, reanudándose para 1972, y anualmente realizada en recintos como la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes y en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1948.- Nace el músico y productor británico Brian Eno, uno de los pioneros en el uso de los sintetizadores, quien lleva a la fama al grupo irlandés U2. Ha sido nominado en múltiples ocasiones al Grammy, de los cuales ha ganado cuatro.

1953.- Nace el prolífico compositor británico Mike Oldfield, quien alcanza éxito con la pieza “Tubular bells”, un experimento musical que mezcla folk, rock y tendencias minimalistas; en la década de 1980 se inclina por géneros como el pop, lo cual se refleja en temas como “Family man” y “Moonlight shadow”.

1959.- Nace el músico británico Andrew Eldritch. En 1980 funda The Sisters of Mercy. Es el líder, cantante y único miembro original que queda de la banda. El grupo graba tres álbumes de estudio; “First and Last and Always”, de 1985, “Floodland”, de 1987 y “Vision Thing”, de 1990.

1959.- La película “Nazarín”, del realizador español Luis Buñuel, primer filme que realiza con Francisco Rabal, basada en una novela de Benito Pérez Galdós, triunfa en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia.

1961.- Nace el actor mexicano de origen español Daniel Giménez Cacho, ganador de varios Premios Ariel por su trabajo en películas como “Profundo carmesí”, “Nicotina” y “En la mente del asesino”; ha participado en más de 30 filmes, tanto en América como en Europa. En marzo de 2020 se estrenaría su trabajo en la cinta “El diablo entre las piernas”, del director Arturo Ripstein, misma que pospone su estreno a raíz del COVID-19.

1961.- Nace la actriz inglesa Katrin Cartlidge. Aparece por primera vez en pantalla como Lucy Collins en la telenovela “Brookside”, desde 1982 hasta 1988 y luego se hace conocida por sus trabajos con directores como Mike Leigh y Lars von Trier. Muere el 7 de septiembre de 2002.

1982.- Nace la actriz, cantante y bailarina estadounidense Jessica Lilian Sutta, integrante del quinteto femenino Pussycat Dolls, con quienes lanza álbumes como “PCD” y “Doll Domination”, para 2010 deja la agrupación para embarcarse en su carrera como solista. Instalada en solitario, lanza “Feline Resurrection”, en 2015, del que se desprende su sencillo “Let It Be Love”.

1994.- Muere el actor mexicano Gilbert Roland, cuyo verdadero nombre es Luis Antonio Dámaso de Alonso; destaca en Hollywood por sus papeles de bandido o seductor latino; se casa con Constance Bennett. Es nominado en dos ocasiones al Globo de Oro, esto por su participación en las cintas “The Bad and the Beautiful” y “Cheyenne Autumn”. Nace el 11 de diciembre de 1905.

2003.- Fallece a los 73 años Valerie June Carter Cash, una cantante, compositora, actriz, comediante, filántropa y la segunda mujer del cantante Johnny Cash. Nace el 23 de junio de 1929.

2003.- Muere la actriz chilena Silvia Piñeiro Rodríguez. Inicia en teatro con “Ángeles en desgracia”, después en cine con “Deja que los perros ladren”, y en televisión con “Los Moller, en su casa”. Es galardonada con el Premio Nacional de Arte de Chile y Premio Ondas a la Mejor Actriz Iberoamericana. Nace el 27 de junio de 1922.

2007.- La puesta en escena de “Spring awakening”, arrasa con las nominaciones de los premios Tony a lo Mejor del Teatro en Broadway durante el último año, al ser postulada en 11 categorías, incluido Mejor Musical. La obra es montada en México en 2012 con los actores Alan Estrada, Melissa Barrera, Iker Madrid, Estibalitz Ruiz, entre otros, como protagonistas.

2011.- El actor mexicano Diego Luna ingresa a un hospital de la Ciudad de México, para ser intervenido de manera quirúrgica luego de la fractura de hombro que sufre la noche del sábado, durante la función de la obra “Cock”. “Voy a mi primera experiencia en un quirófano. Ahí les cuento luego; dicen que la anestesia está buena… Una vez más, gracias por preocuparse”, comparte el actor en sus redes sociales.

2012.- La familia de la fallecida cantante Whitney Houston confirma que tendrá su propio “Reality show”. 2014.- Una juez de Miami dice que la fecha para el juicio contra la cantante mexicana Paulina Rubio por presunto incumplimiento de contrato en Colombia, empezaría el próximo 2 de junio.

2014.- La banda mexicana Molotov anuncia que su álbum “Agua maldita” saldrá a la venta en formato físico el 10 de junio. 2015.- Universal Studios lanza el tercer tráiler de la película “Los minions”, en el que se muestra el intento de robo de la corona de la Reina Isabel II por parte de los seres amarillos, esto tras las indicaciones de su nueva líder “Scarlet Overkill”, quien desea la preciada joya. El doblaje de la cinta lo encabezan Thalía y Ricky Martín, además de Alfonso Herrera y Casandra Ciangherotti.

2016.- Muere el cantante y comediante sinaloense Margarito Esparza Nevares a los 79 años. Conocido por su pequeña estatura de 70 centímetros debido a enanismo hipofisario o proporcionado. Su trayectoria incluye programas de televisión y una participación en cine en la que comparte reflectores con Germán Valdés. Nace el 10 de junio de 1936.

2017.- Se da a conocer que, tras más de 14 años de relación, el actor Jim Parsons, conocido por su papel del físico “Sheldon Cooper”, en la serie de televisión “The Big Bang Theory”, y el diseñador Todd Spiewak, contraen matrimonio.

2018.- Muere el actor de doblaje y locutor mexicano José Lavat, a los 69 años, por insuficiencia renal. Es conocido por ser la voz de actores como Robert De Niro, Harrison Ford, Michael Caine, Ian McKellen, Christopher Lee y Al Pacino, entre otros. En el anime, es narrador de series como “Dragon Ball”. También destaca por su trabajo en las películas de “Indiana Jones”, “Gandalf” en “El Señor de los anillos” y el “Capitán Georg Von Trapp” en la “La novicia rebelde”. Nace el 28 de septiembre de 1948.

2018.- La actriz Kristen Stewart camina descalza sobre la alfombra roja del Festival Internacional de Cannes como protesta por obligar a las mujeres a ir con tacones. El código de vestimenta del festival exige que las mujeres lleven tacones altos. En la edición de 2015, el certamen recibe una oleada de críticas tras prohibir la entrada a un grupo de mujeres a la proyección de “Carol”, por llevar zapatos planos.

2018.- El cantante Marc Anthony firma un acuerdo por 133 millones de euros con la empresa Cardenas Marketing Network (CMN) para su gira de conciertos que abarca Estados Unidos, América Latina y el Caribe. El acuerdo es el más alto obtenido en la historia por un artista latino.

2019.- Es lanzado el tráiler oficial de la quinta temporada de “Black Mirror”, serie británica que sitúa la mayoría de sus episodios en un futuro posible de la sociedad moderna; la última temporada cuenta con tres entregas, una de ellas con la participación de la actriz y cantante Miley Cyrus. La serie se estrena el 5 de junio de 2019.

2019.- Se anuncia que la plataforma Hulu pasa a ser una filial de The Walt Disney Company; durante 2020, la compañía del ratón anuncia la canalización de producciones como la serie “Love, Víctor”, en Hulu, ya que su contenido “no es amigable para la familia”, con su gran apuesta, el servicio de streaming “Disney Plus”.

