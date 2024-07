Un día como hoy 10 de julio… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de julio. Día Mundial del Glut1

Santoral: Amalia, Cristóbal

1099 Muere en Valencia (España) aquejado de altas fiebres y sitiado por el enemigo, el “Cid Campeador”, Don Rodrigo Díaz de Vivar.

1212 Un incendio en Londres arrasa con más de la mitad de la ciudad.

1509 Nace el teólogo francés Juan Calvino, líder de la reforma protestante en Ginebra y reformador de la iglesia católica. Autor del manual de la teología protestante “Institución de la Religión Cristiana”.

1519 Hernán Cortés, notifica al rey Carlos V de España, haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz.

1830 Nace Camille Pisarro de madre criolla y padre francés, en St. Thomas, Islas Vírgenes, pintor francés fundador del impresionismo, junto con Monet y Degas entre otros.

1851 Muere Louis Daguerre en la población francesa de Bry-sur-Marne, inventor del daguerrotipo y divulgador de la fotografía.

1856 Nace en Similjan (actual Croacia) Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico y célebre inventor y desarrollador de la corriente alterna.

1871 Nace Marcel Proust, escritor francés. Su primera obra, una colección de ensayos y relatos titulada “Los placeres y los días” (1896).

1879 Nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, quien fue diputado en el Congreso Constituyente de 1916-1917, gobernador de Veracruz en 1924 y fue el primer secretario de Marina en 1940.

1884 Muere en Berlín (Alemania) a los 74 años de edad, Carl Richard Lepsius, egiptólogo alemán fundador de la ciencia de la egiptología.

1888 Nace Giorgio de Chirico, pintor de origen griego reconocido entre otras cosas por haber fundado el movimiento artístico “scuola metafisica”.

1902 Nace Nicolás Guillén, poeta cubano, considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana. Su producción poética gira alrededor de dos grandes temas: la exaltación del negro y la situación social.

1926 Nace Fred Gwynne, actor estadounidense, mejor conocido como Herman Munster (Munster Family).

1941 Se produce el Jedwabne Pogrom, una masacre de judíos que viven cerca de la villa de Jedwabne en Polonia.

1942 Nace Ronnie James Dio, músico estadounidense.

1962 Se inaugura una nueva era en las comunicaciones electrónicas al lanzar el “Telstar 1”, primer satélite de telecomunicaciones del mundo, propiedad de la American Telephone and Telegraph Company.

1964 Este día celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock The Beatles, de su gira estadounidense a Liverpool, justo a tiempo para la premiere de su película “A Hard Day’s Night”.

1964 Mary Quant presenta la minifalda, el mundo se sorprende.

1972 Nace Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana.

1985 Los servicios secretos franceses hunden el Rainbow Warrior en la bahía de Auckland (Nueva Zelanda). El buque insignia de la ONG Green Peace, se encontraba efectuando una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el atolón de Mururoa.

1991 Boris Yeltsin es elegido presidente de Rusia, el primero después del régimen comunista.

2002 Muere la científica mexicana Leonor Merino Carrión, directora de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

2011 La Selección mexicana Sub-17 gana mundial de futbol, 2-0 a Uruguay.

2014 Otorga el Instituto Nacional Electoral,(INE) el registro a al partido político, Morena y a dos partidos más.

2015 Muere el tenor canadiense Jon Vickers conocido como “El tenor de dios”. Debuta en la Ópera de Londres e interpreta personajes principales y dramáticos en clásicos del teatro y ópera como: Tristan, Otello, Samson, Eneas y Florestan.

2015 Muere el actor egipcio Omar Sharif, cuyo nombre real es Michel Demetri Chalhoub. Inició su carrera en su país natal, posteriormente alcanzó fama en producciones británicas y estadunidenses, entre ellas “Doctor Zhivago”, “Funny girl” y “Lawrence of Arabia”.

