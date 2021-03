Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo.

Santoral: Abraham

Día Mundial del Sueño

37 Muere Tiberio César Augusto, segundo emperador de Roma.

1586 El rey de España, Felipe II, ordena por cédula real, que los frailes de la Nueva España adoctrinen a los naturales de estas tierras, no por caridad, sino por justicia y obligación.

1750 Nace en Hanover, la astrónoma Caroline Herschel. Descubrió ocho cometas y varias nebulosas.

1781 La valiente insurgente colombiana: Manuela Beltrán, vendedora ambulante, protesta por el nuevo impuesto fijado por la corona española.

1789 Nace Georg Simon Ohm, físico y matemático alemán, que aportará la “Ley de Ohm”, una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica.

1836 Nace el inventor británico Andrew S. Hallidie, creador del coche de cable, comúnmente llamado tranvía.

1892 Nace César Vallejo, poeta y escritor peruano.

1910 Muere en la Ciudad de México, el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos.

1925 Nace Luis E. Miramontes, químico mexicano, coinventor de la “píldora anticonceptiva”.

1926 Nace Jerry Lewis, cómico y actor estadounidense.

1948 Nace el actor español Pablito Calvo. Protagoniza el niño de “Marcelino, pan y vino”, una de las películas españolas más famosas del mundo en la década de los 50.

1968 Masacre My lai. En la Guerra de Vietnam, las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en la búsqueda de vietcongs matando a centenares de civiles desarmados. La masacre de My Lai, pese a su atrocidad, no fue la única matanza cometida por las fuerzas estadounidenses, pero por su magnitud fue la que más escándalo provocó en Estados Unidos y el mundo.

1995 Al ratificar el estado de Mississippi, con casi 130 años de retraso, la XIII enmienda constitucional, la esclavitud queda definitivamente abolida en todos los Estados Unidos.

2003 La pacifista estadounidense Rachel Corrie es arrollada por una excavadora militar en Gaza, cuando actuaba como “escudo humano” para impedir la demolición de la casa de un médico de la localidad de Rafah.

2005 El mayor conglomerado japonés de electrónica, Hitachi, presenta el robot humanoide denominado EMIEW (Excellent Mobility y Interactive Existence como Workmate) para competir con ASIMO de Honda y QRIO de Sony.

2015 Muere el antropólogo mexicano Arturo Romano Pacheco, famoso por haber dirigido las excavaciones del ex templo de San Jerónimo, y la identificación de los restos de Sor Juana Inés de la Cruz.

2016 Muere Frank Sinatra Jr, hijo del mítico intérprete y actor Frank Sinatra, de un paro cardio-respiratorio mientras estaba de gira.

