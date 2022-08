Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto.

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

1660 Nace el ingeniero Hubert Gautier, autor del primer libro sobre la construcción de puentes.

1792 En la Revolución francesa se realiza la primera ejecución con guillotina.

1798 Nace el historiador y poeta francés Jules Michelet, autor de obras como “Introducción a la Historia Universal”, “Historia de la Revolución Francesa”, “Juana de Arco” y “El pueblo”.

1821 Agustín de Iturbide y el último virrey, se entrevistan y acuerdan que el día 24 firmarán la Independencia de México.

1825 Nace en la ciudad de México, el historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor Joaquín García Icazbalceta.

1842 Muere Leona Vicario heroína de la Independencia, quien apoyó la lucha por la Independencia aportando dinero para la causa.

1854 La enfermera británica Florence Nightingale, apodada “El ángel de los heridos” y considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea (actual Ucrania).

1867 Muere el general Juan Alvarez a los 77 años. Veterano de las guerras de Independencia, de Reforma y contra la intervención francesa. Creó el estado de Guerrero y fue presidente de México.

1887 Inauguración del Monumento a Cuauhtémoc, último emperador azteca, ubicado en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Es obra de Francisco M. Jiménez con esculturas de Miguel Noreña.

1906 Nace el animador, caricaturista, director y productor estadounidense Isadore “Friz” Freleng. Es conocido por su trabajo en las series animadas de Warner Bros. como “Looney Tunes” y “Merrie Melodies”.

1911 Robo en el Museo del Louvre del cuadro: “La Gioconda”, también conocida como La Mona Lisa, es una obra pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Fue recuperada en 1913.

1913 Serapio Rendón, diputado maderista, pronuncia un atronador discurso contra el usurpador Huerta, quien monta en cólera y jura acabar con su enemigo, lo que realizará cobardemente en pocas horas.

1916 Nace en Jalisco la compositora mexicana Consuelo Velázquez, famosa compositora de la canción de “Bésame mucho”.

1923. En México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa.

1938 Nace el guitarrista y cantante estadounidense Kenny Rogers, ganador de múltiples premios Grammy y acreedor a múltiples Discos de Oro y Platino. Tras su éxito “Lucille” se convierte en un referente del género country-pop con los temas “She believes in me”, “Coward of the country”.

1940 Muere en México el líder comunista ruso León Trotsky, creador del Ejército Rojo de la ahora desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1945 Nace la directora y dramaturga mexicana Sabina Berman, autora de obras como “Moliere”.

2004 El cómico mexicano Jorge Arvizu, “El Tata”, recibe un reconocimiento por su labor en el mundo del doblaje, en el que da voz a personajes como “Popeye el marino”, “Pedro Picapiedra”, “Pablo Mármol” y el “Súper Agente 86”.

2017 A las 11:04 Eclipse Solar total -cubre la luna al sol- completamente visible en los Estados Unidos y de manera parcial en México.

2019 Muere el regiomontano Celso Piña Arvizu, fue cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de música de distintos géneros. Fue pionero y uno de los principales exponentes de la cumbia colombiana y vallenato. Conocido como “El rebelde del acordeón y cacique de la campana”.

