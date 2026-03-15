Un día como hoy… (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo.

Santoral: Luisa, Raymundo

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Día Mundial contra la Matanzas de las Focas

Dia Internacional contra la Brutalidad Policial

Día Internacional para Combatir la Islamofobia

44 A de C El dictador Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos.

1493 Cristóbal Colón y su tripulación llegan a España, después del descubrimiento del Nuevo Mundo.

1711 Muere en Sonora, el Padre Kino, incansable educador. Fundó misiones, apoyó agricultura, ganadería y el bienestar de los indígenas.

1778 Se fundó en la ciudad de México, la Escuela de Grabado de la Casa de Moneda a iniciativa de Don Fernando Mangino.

1846 México hace prisioneros a soldados de EUA en “el Carrizaleño”, EUA declarara la guerra a México e inicia su expansión territorial.

1854 Nace Emil Adolf von Behring, bacteriólogo alemán, premio Nobel de Medicina en 1902.

1861 Se decreta el uso en México del Sistema Métrico Decimal.

1863 Tropas francesas, atacan a las fuerzas republicanas del presidente Juárez en Puebla, para iniciar el llamado “Sitio de Puebla”.

1908 Nace Alejandro Carrillo, quien destacó como notable abogado, periodista, orador, político y diplomático.

1913 Nace en la ciudad de Monterrey Raúl Rangel Frías, humanista y escritor. Rector de la Universidad de Nuevo León y gobernador del Estado de 1949 a 1955. Fue declarado Benemérito de Nuevo León por el Congreso del Estado. Recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León en la categoría de Humanismo en el año de 1986.

1916 El general Pershing, al frente de la Expedición Punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber atacado Columbus semanas atrás.

1917 Por instrucciones del general Álvaro Obregón, ministro de Guerra del gobierno constitucionalista de Don Venustiano Carranza, se fundó la Escuela Médico Militar, y correspondió al médico Guadalupe García García organizarla y ser su primer director.

1920 Nace el médico estadounidense, E. Donnall Thomas. Fue el primero en realizar un trasplante de médula ósea.

1925 Se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que habría de tener un papel importante en la Guerra Cristera.

1937 Muere el escritor estadounidense Howard Phillips Lovercraft, quien renovó el género del terror con obras como “La bestia en la cueva”.

1953 “El viejo y el mar”, historia de Ernest Hemingway, escritor estadounidense, se publica en español. La novela es el último trabajo escrito en Cuba en 1951 y posiblemente la más famosa.

1963 Nace “Mafalda”, personaje del dibujante: Quino.

1972 Se estrena ‘El Padrino’, de Francis Ford Coppola. Basada en la novela del mismo nombre del autor Mario Puzo. La película recaudó solo en Estados Unidos casi 135 millones de dólares, convirtiéndose en una de las producciones más aclamadas de todos los tiempos.

1975 Muere en Francia, Aristóteles Onassis, empresario y multimillonario griego.

1975 Nace en Corpus Christi, Texas (EUA), Eva Longoria. Se trata de una popular actriz de cine y televisión, modelo y empresaria.

1985 Se registra “.com”, el primer dominio creado con esta extensión. El dominio “.com”, es la extensión más utilizada en Internet.

1991 La Alemania reunificada recupera formal y plenamente su soberanía bajo el Tratado Dos más Cuatro.

1999 Muere Agustín Barrios Gómez, periodista y conductor pionero de la televisión mexicana.

2011 En la ciudad siria de Daraa un grupo de opositores son detenidos por la policía local durante una protesta contra el presidente Bashar al-Ásad, estos son torturados y asesinados por las fuerzas del orden, provocando disturbios y motines en todo el país desencadenando la Guerra Civil Siria.

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