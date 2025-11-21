Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre.

Santoral: Gelasio, Mauro

Día Mundial de la Televisión

Día Internacional de la Espina Bífida

Día Mundial de la Pesca

Día Mundial del Saludo

Día Mundial de la Vasectomía (tercer viernes)

1564 Sale de Barra de Navidad, la expedición de López de Legaspi hacia Las Filipinas y así abrirá 250 años de comercio con la Nao de China.

1652 Muere el matemático y físico polaco Jan Brozek. Demostró la razón por la cual las abejas crean los paneles hexagonales.

1694 Nace el escritor, historiador, filósofo y abogado francés François Marie Arouet, “Voltaire”, uno de los principales representantes de la Ilustración.

1695 Muere en Londres, Henry Purcell, compositor inglés de semióperas y cantatas, perteneciente al Barroco. Tal vez, su obra más conocida sea “King Arthur”, de 1691.

1737 Nace el enciclopedista, astrónomo y periodista mexicano José Antonio de Alzate, figura representativa del movimiento ilustrado científico y divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones.

1783 El físico y químico francés Jean Francois Pilatre de Rozier y Francois Laurent realizan el primer vuelo en globo aerostático.

1831 Se decreta la creación del Museo Nacional de Historia de Mexico, que reunía material arqueo- lógico, histórico y de historia natural.

1877 Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo. La primera pieza interpretada fue “Mary had a little lamb”.

1908 Francisco I. Madero publica su libro La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático.

1916 En el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque gemelo del trasanlántico Titanic, golpea con una mina y tras la explosión se hunde en tan sólo 55 minutos a pesar de las formidables medidas de seguridad con las que está dotado.

1921 Por la mañana, efectivos del IRA asesinaron a once supuestos agentes británicos de la Cuadrilla de El Cairo de la inteligencia británica en Dublín. Más adelante esa tarde, las fuerzas británicas abrieron fuego a la muchedumbre en el Balompié gaélico fósforo adentro Parque de Croke en el norte Dublín, matando a 14 civiles.

1922 Muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, destacado periodista, político e ideólogo liberal opositor al gobierno de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución Mexicana.

1964 Se inauguró en New York el puente colgante más largo del mundo, el “Verrazano Narrows”, diseñado por Othmar Amman.

1969 Se establece el primer enlace permanente de ARPANET, antecesora de la red Internet, entre la UCLA y la Universidad Stanford.

1980 Muere Sara García, actriz mexicana

1990 Los 34 países europeos suscriben la “Carta de París”, que pone fin a la Guerra fría.

1999 Muere el actor mexicano Horacio Gómez Bolaños, quien trabaja en la serie de televisión “El Chavo del 8” y “Chespirito”, es conocido como “Godínez”. Aparece en las películas “El chanfle”, “Don ratón y don ratero” y “Charrito”.

2010 Asesinan al ex-gobernador de Colima, Silverio Cavazos.

2015 Muere el primer actor español Germán Robles, figura del cine y teatro en México, quien saltó a la fama con la cinta “El Vampiro” (1957) y destacó en el cine de terror.

2022 Muere el cantautor y guitarrista cubano, Pablo Milanés, a la edad de 77 años, uno de los fundadores —junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola— de la Nueva Trova Cubana.

