Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre.

Santoral: Edmundo

Aniversario de la Revolución Mexicana

Día Mundial de la Infancia

Dia Mundial de los Sistemas de Información Geográfica

Dia Mundial del Cáncer de Páncreas (tercer jueves)

284 Diocleciano es declarado emperador de Roma, dando inicio a un período de reformas que puso fin a la anarquía militar del Imperio Romano.

1520 La expedición marítima de Fernando de Magallanes entra con sus naves en el estrecho que llevará su nombre.

1542 A petición de Fray Bartolome de las Casas, el rey Carlos V de España promulga “Las Nuevas Leyes”, para desaparecer la servidumbre de los naturales hacia los peninsulares.

1602 Nace Otto von Guericke, inventor de la bomba de aire.

1761 Canek, el líder yucateco insurrecto es apresado, muere atormentado y luego es descuartizado y quemado.

1858 Nace Selma Lagerlöf, escritora sueca de fama universal y primera mujer en obtener el Premio Nobel de Literatura.

1889 Nace el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, considerado el padre de la “Teoría de la Expansión del Universo”.

1894 Muere el pianista, compositor y director de orquesta ruso Antón Rubinstein, considerado uno de los grandes virtuosos del piano, es fundador del conservatorio de San Petersburgo.

1910 De acuerdo al Plan de San Luis, Francisco I. Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana, movimiento destinado a derrocar la dictadura del general Porfirio Díaz Mori. Además, en dicho plan se contemplaba la anulación de las elecciones de ese año, la convocatoria a unas nuevas y el que Madero asumiera la presidencia en forma provisional.

1910 Muere León Tolstoi, escritor ruso. Algunas de sus obras son: “Ana Karenina”, “La muerte de Ivan Ilich”, “La sonata Kreutzer”, entre otras.

1914 Nace en Santiago Papasquiaro, Durango, el escritor y activista político, José Revueltas, autor, entre otras obras de “El Apando”, y “Los muros de agua”.

1916 Se inaugura en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteorológico Nacional.

1929 Primera exposición del pintor Salvador Dalí en París.

1945 Comienzan los llamados “Procesos de Nuremberg” contra criminales de guerra nazis.

1952 Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con una ceremonia encabezada por el Presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.

1953 El piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido (Mach 2), utilizando un avión cohete.

1958 El gobernador de Nuevo León, inaugura oficialmente en San Nicolás de los Garza, la Ciudad Universitaria.

1959 La Asamblea de las Naciones Unidas aprueban la “Declaración de los Derechos del Niño”.

1975 Después de una larga agonía muere en Madrid Francisco Franco, poniendo fin a casi 40 años de dictadura en España.

1984 Se funda el SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) para la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

1985 Sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.

1995 Diana de Gales admite en la TV que ha cometido adulterio.

1998 Muere el pintor mexicano Mario Orozco Rivera, discípulo de David Alfaro Siqueiros.

2015 Muere Keith Michell, actor australiano que apareció en populares series como “The Six Wives of Henry VIII”, en el papel del Rey Enrique VIII y “Cumbres Borrascosas” como “Heatchcliff”.

