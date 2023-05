Un día como hoy… (08: 15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo.

Santoral: Gregorio, Isaías, Nicolás

Día Internacional de las Aves

1503 Colón emprende su cuarto y último viaje a América.

1605 En España, Miguel de Cervantes publica la primera parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.

1672 La reina Mariana de Austria, tutora y gobernadora de España, autoriza la creación de un escudo para la ciudad de Monterrey.

1845 Nace Gustaf de Laval, científico sueco, inventor de las turbinas de vapor y máquinas de lechería, incluyendo el primer separador de leche-crema centrífuga.

1850 Muere Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés.

1860 Nace en la localidad escocesa de Kirriemuir, Reino Unido, James Matthew Barrie, novelista que en 1904 escribirá “Peter Pan”, historia fantástica de un niño que no querrá crecer.

1874 Nace Howard Carter, célebre arqueólogo inglés, que se hizo famoso por descubrir en 1922, la tumba del rey Tutankamón.

1883 Nace José Ortega y Gasset, ensayista y filósofo español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica.

1911 Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de Sombrerete, Zacatecas.

1911 Fuerzas magonistas derrotan a las federales y toman la plaza de Tijuana.

1912 Nace el actor Pedro Armendáriz, en la ciudad de México.

1920 Nace, en Cuba, Celia Sánchez Manduley, una de las figuras más destacadas de la Revolución Cubana.

1921 Nace Sophie Scholl, fue un estudiante y activista del grupo de la resistencia no violenta “Rosa Blanca” en la Alemania nazi.

1935 Nace en West Yorkshire, Inglaterra, Roger Hargreaves, escritor y dibujante inglés.

1949 Nace en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el cantante Billy Joel.

1960 En Estados Unidos, la “U.S. Food and Drug Administration” autoriza la venta de la píldora anticonceptiva que ha sido fabricada por el endocrinólogo Gregory Goodwin Pincus.

1962 The Beatles firma su primer contrato de grabación con la compañía discográfica EMI Parlophone y con George Martin como productor.

1990 Visita de Juan Pablo II a la Cd. De Durango.

1994 Nelson Mandela primer presidente negro de Sudáfrica.

2007 El cantante irlandés, Bono, consigue el apoyo de representantes del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo un proyecto que busca erradicar la falta de educación infantil en países del tercer mundo.

2020 Muere Little Richard, cantante y compositor estadounidense, considerado el padre del Rock and Roll.

