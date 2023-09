Un deudor alimentario que quiere ser alcalde: Francisco Garfias (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Ulises Bravo Molina no sólo es medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, sino que es presidente de Morena en esa entidad.

El hombre quiere ser presidente municipal del guinda en Cuernavaca o, de perdida, diputado en el Congreso local, pero su ex pareja, Liú Limón Luna, puede truncar sus sueños.

Ulises no sólo es deudor alimentario, sino que es señalado como “golpeador” por la señora Limón Luna, quien se apresta a demandarlo el martes próximo.

Y es que el presidente local de Morena cae en los supuestos de la Ley 3 de 3, que prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionario público, a quien haya sido sentenciado por violencia de género sea moroso con los hijos.

Ulises tiene una hija con su ex pareja llamada Kyara, de 11 años de edad. La niña padece de escoliosis lumbar, una desviación de la columna vertebral que le impide caminar con normalidad.

La señora cuenta que el papá les depositaba 20 mil pesos en la tarjeta, pero el 24 de julio pasado la canceló. También dejó de pagar colegiaturas y libros, asegura.

La mujer no acaba de entender que Kyara tenga que pagar por las diferencias entre sus padres. “Para Ulises, su hija era todo”, asegura.

***

Con las acusaciones de plagio contra Xóchitl Gálvez, suman tres los escándalos que le detonan a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, desde que se definió su postulación al cargo.

La persecución de la que es víctima ha llamado la atención del Grupo Eurasia, con sede en Nueva York, dedicado a detectar riesgos políticos para inversionistas alrededor del mundo.

El Grupo asegura que ninguno de los tres escándalos que intencionalmente le han detonado a Gálvez ha descarrilado su candidatura , “pero sí la han distraído de sus deberes y agenda.”

Los tres escándalos son:

1.- Los supuestos desvíos de recursos en la delegación Miguel Hidalgo.

2.- La casa que Morena pidió demoler por falta de permisos.

3.-. El “plagio” de referencias bibliográficas en el Informe que presentó para titularse como ingeniera en la UNAM.

Dice Eurasia:

“Morena y la administración (de AMLO) intentan desgastarla incluso antes de que comience oficialmente la campaña.

“Gálvez tiene una batalla cuesta arriba, ya que factores estructurales favorecen a su principal rival, Claudia Sheinbaum, que tiene de su lado todo el partido, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es popular.”

Xóchitl, además, “necesita mantener el apoyo de las dirigencias de los desacreditados partidos tradicionales, pero sin estar demasiado asociada con ellos. También requiere encontrar una narrativa atractiva, algo con lo que está luchando.”

Los tres “incidentes”, por sí solos, no tendrán un impacto importante en la candidatura de Gálvez, sostiene el reporte.

Argumenta lo del supuesto plagio “es un tema de nicho que le importa a un pequeño sector del electorado”

Vaticina:

“Morena y el gobierno seguirán investigando el pasado de Gálvez y evocando más escándalos para desacreditarla. Y si bien ninguno de estos problemas ha podido descarrilar su candidatura hasta el momento, es probable que logren erosionar su imagen, especialmente entre los votantes indecisos, que podrían volverse desafectos.

Xóchitl, augura, seguirá muy por detrás de Claudia Sheinbaum, hasta que comience la campaña.

“Si bien podría cerrar la brecha a medida que los votantes presten más atención al proceso electoral del próximo año, la popularidad de Morena y su incapacidad para encontrar una narrativa atractiva seguirán manteniendo las probabilidades inclinadas en su contra”, advierte.

“Sheinbaum sigue siendo la favorita para ganar la presidencia en 2024”, remata.

* * *

Marcelo Ebrard no baja la guardia: o reponen el viciado proceso interno que llevó a Claudia a recibir el bastón de mando de manos de AMLO o…quien sabe que hará El Carnal.

En el mensaje que dio ayer en Tlaxcala, durante el inicio de sus recorridos por el país, el ex canciller hizo notar que ya pasaron dos semanas desde que impugnó el proceso interno y nada resuelve la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

“Si la idea es que pase el tiempo indefinidamente, lo vamos a decir, porque no lo vamos a permitir”, advirtió el ex canciller.

Según él, hay riesgos de que Morena cometa las mismas irregularidades en la definición de candidatos a las nueve Gubernaturas en juego en el 2024

Lo que no dijo es hasta cuando va a esperar un pronunciamiento que no nomás no llega, pero si llega, hay un 99.9 por ciento de posibilidades que no sea en el sentido que Marcelo espera.

FIN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir