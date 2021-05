“Un claro acto de intimidación”: Ciro Gómez Leyva responde a declaraciones de AMLO (VIDEO) (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el periodista Ciro Gómez Leyva recibe dinero del Gobierno de “manera indirecta”, ya que forma parte de un “jugoso negocio” que tiene la televisora con la que trabaja en horario nocturno.

Ante esto, Ciro Gómez Leyva calificó las declaraciones del presidente como “un acto de intimidación“, pues -pese a que no es la primera vez que se refiere a su trabajo- “nunca había sido tan duro e impreciso”.

Reproductor de audio 00:00 00:00

“No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho 12 o 15 veces, nunca había sido tan duro, tan impreciso y nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el mensaje como acto de intimidación, además, el presidente revela información que no tendría porque saber”, afirmó el periodista a través de Radio Fórmula.

De igual manera, Gómez Leyva afirmó que López Obrador– con sus señalamientos- da a conocer que no entiende como se toman las decisiones en las redacciones, pues “yo no estoy enojado por que cambiaron el contrato a un empresario con el cual trabajo”.

“(AMLO) Está muy enojado, creo que por momentos se siente que esta en un mitín. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación, nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”, destacó el comunicador.

Lo anterior surge porque el titular Ejecutivo aseguró que Ciro Gómez Leyva siempre “se muestra enojado y en su contra” porque un contrato del empresario, dueño de la televisora en la que trabaja el periodista, fue modificado y redujo el monto de dinero que recibirá por parte del Gobierno Federal.

“El dueño de la televisora dónde está Ciro tiene un contrato, entre otros, de un reclusorio, que teníamos que pagar alrededor de 2 mil millones al año, ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones porque era mucho, van a seguir ganando, y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado de tiempos atrás, pero son 300 millones, entiendo que por eso es el enojo y como está Ciro ahí pues diario Ciro en contra de nosotros”, mencionó el presidente en conferencia de prensa mañanera.

Por tanto, López Obrador aseguró que Gómez Leyva recibe dinero “de manera indirecta”.

“Dicen, es que Ciro no recibe dinero del Gobierno, no recibe dinero del Gobierno de manera directa, puede ser que de manera directa no, pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales”, concluyó.

Información de:https://www.radioformula.com.mx/

Compartir