ÚLTIMASNOTICIAS Confinada Academia Naval en Maryland tras tiroteo (17:59 h)

Maryland, EE.UU, 11 de septiembre. Se confirman múltiples víctimas tras el tiroteo en la Academia Naval de EE. UU. en Annapolis, Maryland.

Al menos una de ellas se encuentra en estado crítico y está siendo trasladada en helicóptero a un hospital.

La Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis (Maryland) se encuentra actualmente en estado de confinamiento debido a “informes de amenazas”, anunciaron las autoridades locales.

Se ha recomendado evitar acercarse a las instalaciones hasta nuevo aviso. Las fuerzas del orden y el personal naval correspondiente están llevando a cabo una investigación de las amenazas.

En redes se han divulgado videos de agentes de seguridad en el centro docente así como de estudiantes entrando rápidamente a la academia con las manos en alto.

Medios informan que las medidas de seguridad se han introducido debido a un cadete que había sido expulsado y regresó armado.

Se reporta que se han oído disparos en la zona residencial de los cadetes.

Fox News informa, citando a un oficial dentro de la academia, que el cadete armado llama a las puertas fingiendo ser un policía miliar.

También circula un video en redes sociales de un vehículo blindado desplazándose a toda velocidad hacia la academia.

Al menos una persona ha sido llevada en una camilla hacia un helicóptero, según otro video.

RT

