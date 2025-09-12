ÚLTIMASNOTICIAS Confinada Academia Naval en Maryland tras tiroteo (17:59 h)

Maryland, EE.UU, 11 de septiembre. Se confirman múltiples víctimas tras el tiroteo en la Academia Naval de EE. UU. en Annapolis, Maryland.
Al menos una de ellas se encuentra en estado crítico y está siendo trasladada en helicóptero a un hospital.
La Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis (Maryland) se encuentra actualmente en estado de confinamiento debido a “informes de amenazas”, anunciaron las autoridades locales.
Se ha recomendado evitar acercarse a las instalaciones hasta nuevo aviso. Las fuerzas del orden y el personal naval correspondiente están llevando a cabo una investigación de las amenazas.
En redes se han divulgado videos de agentes de seguridad en el centro docente así como de estudiantes entrando rápidamente a la academia con las manos en alto.
Medios informan que las medidas de seguridad se han introducido debido a un cadete que había sido expulsado y regresó armado.
Se reporta que se han oído disparos en la zona residencial de los cadetes.
Fox News informa, citando a un oficial dentro de la academia, que el cadete armado llama a las puertas fingiendo ser un policía miliar.
También circula un video en redes sociales de un vehículo blindado desplazándose a toda velocidad hacia la academia.
Al menos una persona ha sido llevada en una camilla hacia un helicóptero, según otro video.
RT
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario