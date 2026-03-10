Ubisort marcha y Sol Rojo bloquea Independencia, protesta en oficinas de Sedatu (10:35 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Militantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) marchan en calles de la ciudad para exigir al Gobierno de la Primavera Oaxaqueña atención a sus demandas.

Encabezados por su dirigente Fabián Torres Pereda, los triquis recorrieron calles principales para arribar al zócalo capitalino.

Mientras que integrantes de la Organización Sol Rojo protestan en las oficinas de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir atención a sus demandas.

Los inconformes mantienen cerrada al tránsito vehicular en el lugar, en tanto no sean atendidos por los representantes de la dependencia.

Elementos de la Policía Vial Estatal realizan corte a la circulación informando a los conductores sobre vías alternas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir