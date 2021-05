Twitter se da de alta en el SAT; ya pagará impuestos en México (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. Twitter, la plataforma digital de redes sociales, se sumó al listado de plataformas digitales que se han dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “nuevos” contribuyentes.

De tal forma que Twitter se unió a plataformas como Uber, Amazon, Facebook y Google que en meses anteriores ya se dieron de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la actualización de la lista de las plataformas digitales que se dieron de alta al RFC, esto como parte de las nuevas obligaciones vigentes desde el 1 de junio de 2020 para que las plataformas tecnológicas y quienes sean usuarios de ellas paguen impuestos.

El SAT indicó que se sumaron 15 plataformas al listado, por lo que en total ya son 101 las plataformas digitales inscritas con RFC.

Las 15 nuevas plataformas son: Arvato Digital Services LLC102111714 Saskatchewan INC, Etsy INC, Massive Media Match, Nutanix, INC, Ncs Pearson INC, Plentyoffish Media ULC, Terandes S.A., Zwift, INC, Dazn Limited, GAMEFORGE 4D GMBH, MATCH GROUP LLC, MATCH.COM LATAM LIMITED, Myheritage LTD y Twitter, INC.

Twitter, obligado a pagar impuesto del IVA

A partir del 1 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo esquema mediante el cual las empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por medio de aplicaciones, están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus servicios.

Si las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, además de prestar servicios digitales prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el IVA a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal, y enterar estas retenciones al SAT.

Información de:www.unotv.com

