“Tú diste el pitazo” Encara cuentahabiente a cajera; le robaron 76 mil pesos: VIDEO (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Un cuentahabiente encaró a la cajera de un banco Santander en Veracruz, esto después de que sujetos armados lo asaltaran y le quitaron 76 mil pesos que acababa de retirar.

“A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Sabían en qué bolsa me metí.

Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara 5 minutos para darme billetes de 500. Tú le diste el pitazo a los rateros”, reclamó el hombre.